Herkes okusun diye, metroda kitap dağıttılar

Bornova Belediyesi, Metro A.Ş. ve Egeli Gezginler Derneği işbirliği ile yeni bir kitap okuma projesi başlattı. Bornova Evka 3’ten metroya binen vatandaşlara 600 kitap dağıtılarak okumanın önemi anlatıldı

Herkes okusun diye, metroda kitap dağıttılar

Vatandaşları okumaya teşvik etmek için çeşitli projeler üreten Bornova Belediyesi bu konuda yeni bir çalışma daha başlattı. Metro A.Ş. ve Egeli Gezginler Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen projede Dost Kartlı öğrencilerin oluşturduğu Okur Gezer Takımı metroya binen vatandaşlara sürpriz yaptı. Ellerinde kitaplarla metroya binen gençler bağış yoluyla gelen 600 kitabı yolculara hediye etti. Boş koltuklara da kitap bırakan gençler okumanın önemini de anlattı.

Bornovalıları okumaya teşvik etmek için gerçekleştirilen proje vatandaşlar tarafından da beğenildi. Vatandaşlar kitapları alarak yolculuk sırasında okumaya başladı.

Üniversiteleri ve seçkin eğitim kurumları ile bir eğitim kenti olduğunu hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Hemşehrilerimizi okumaya teşvik etmek için böyle bir proje başlattık. Hediye kitap dağıtımlarımız belirli zamanlarda devam edecek. Bunun dışında da daha başka projelerle vatandaşlarımızın yanında yer alacağız” dedi.

 

 

Etiketler; #bornova metro #metroda kitap dağıtımı
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