"Herkes okusun" diye sokak kitaplığı kurdu

İzmir'in Karaburun ilçesinde bir kitapseverin kolilerde sakladığı kitaplarla kurduğu sokak kitaplığı, ilçe halkının uğrak yeri haline geldi

Karaburun Belediyesinde memurluk yapan 53 yaşındaki Cem Liman, ilçede yeni bir eve taşınınca eski evindeki kütüphaneyi ne yapacağını günlerce düşündü.



Kitaplarını ilçedeki Halk Kütüphanesi'ne bağışlamayı düşünen Liman, kütüphaneye yeteri kadar insanın gelmediğini fark edince herkesin rahatlıkla ulaşabilmesi için ilçe meydanındaki bir marketin yanına sokak kitaplığı kurmaya karar verdi.



Esnafın de desteğini alan Liman'ın 500 kadar kitapla kurduğu kitaplık, beklediğinin de üzerinde ilgi gördü. Okuduktan sonra geri bırakmak kaydıyla herkesin istediği kitabı alabildiği kitaplıktaki eser sayısı, bağışlar sayesinde 6 ayda yaklaşık bine ulaştı.



Çevresinden ve sosyal medya aracılığıyla ulaştığı kitapseverlerden bağış isteyen Liman'ın yeni hedefi "sokak kütüphanesi" kurabilmek.



Cem Liman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kitaplığı kurmadan önce rafa koyduğu kitapların zamanla azalacağından endişe ettiğini ancak tam tersine yeni bağışlarla kitap sayısının ikiye katlandığını söyledi.



Kitaplığın gördüğü ilgiden çok memnun olduğunu anlatan Liman, "İlk zamanlar herkes bu işe şaşkınlıkla baktı. Sonra insanların rafı incelemeye başladığını, kitap alıp okumaya başladığını görmeye başladım. İhtiyacı olan kitabını alıp geri getiriyor. Bazen bir kitap alan beş kitap geri getiriyor, bu sayede sirkülasyon oluyor. Şimdiye kadar bini aşkın kitap el değiştirdi. Hemen her gün kitap bağışı yapılıyor." dedi.



Liman, kitaplığa her yaş ve kesimden ilgi gösterildiğini, okul döneminde öğrenciler ve yazın da ilçede tatil yapanların ilgisinin dikkat çekici olduğunu dile getirerek "Her sabah kitaplığa uğrayıp 'yeni bir kitap geldi mi' diye bakanların olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.



"En büyük hedefim sokak kütüphanesi kurmak"



Kitabın okunmasının yanında okutulması gereken bir değer olduğuna inandığını ifade eden Liman, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Herkesin okumasını istiyorum. Evde kitaplar esir kalıyor, ben bunu geç fark ettim. Kitap da bilgi gibi paylaştıkça çoğalıyor. Özellikle gençlerin okuması lazım. Ülkemizin refah seviyesinin yükselmesi gençlerimizin okumasından geçiyor. Benim en büyük hedefim, bu sokak kitaplığını sokak kütüphanesine çevirebilmek. Gençlere daha çok okuma aşkı sunabilmek. Umarım seneye geldiğinizde burası bir sokak kütüphanesi haline gelir."



Herkese Karaburun'daki sokak kitaplığı için kitap bağışında bulunma çağrısı yapan Liman, Türkiye genelinde sokak kitaplıklarının sayısının artmasını da çok istediğini söyledi.



"Bize kitap okumayı sevdirdi"



Kitaplıktan hemen her gün yararlandığını söyleyen 60 yaşındaki Mustafa Toklu, Cem Liman'ın en büyük isteğinin kitap okumayı halka sevdirmek olduğunu, kitaplıkla da bunu başardığını ifade etti.



Toklu, kitaplığın yakınındaki çay bahçesini de okuma bahçesi olarak kullandıklarını belirterek kahve sohbetlerinde okudukları kitapları da tartışmaya başladıklarını söyledi.



Bilim kurgu romanlarının da yer aldığı kitaplığın müdavimlerinden Belgin Yatar, kitaplığa çocukların da ilgi göstermesinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

