Hiç okula gidemedi ama...

Kemik iliği yetmezliği nedeniyle okula gidemeyen Bahar Özdemir, evde aldığı eğitimle okulunun en başarılı öğrencileri arasında yer aldı

İzmir'in Çiğli ilçesindeki Gülen Kora Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Özdemir, okula başladığı ilk günden bu yana eğitimini evinde aldı.



Çalışma masası, bilgi notlarının asıldığı pano, duvarlara asılı ders konuları ve kitaplarının yer aldığı dolapla adeta odasını sınıfa dönüştüren Özdemir, okulunun en başarılı öğrencileri arasına girerek ailesinin de gururu oldu.



Esnaf baba, ev hanımı annenin en küçük kızları olarak dünyaya gelen Özdemir, ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle geldiği 6. sınıfın ilk döneminde, gösterdiği azim ve başarısı dolayısıyla takdir ve iftihar belgesi almaya hak kazandı.



Bahar Özdemir'in evine gelen Bilişim ve Teknoloji öğretmeni Selcan Uras, Türkçe Öğretmeni Fatma Okkabas ve Fen Bilimleri Öğretmeni Hatun Elaldı, evde düzenlenen "karne töreni"nde karne ve belgelerini teslim etti.



"Çok hayali var"



Anne Abide Özdemir, 5 yaşındayken burnundaki yoğun kanama nedeniyle doktora götürdükleri kızına kemik iliği yetmezliği teşhisi konduğunu anlattı.



İlaç tedavisinin, kızının ciğerlerine zarar vermesi nedeniyle sürdürülemediğini, kortizon tedavisi ve trombosit takviyesine devam edildiğini belirten anne, "Çare, illik nakli. Trombosit bulmakta da çok zorlanıyoruz. 2008 yılından bu yana eş dosttan trombosit buluyoruz." diye konuştu.



Abide Özdemir, uygun iliğin bulunmasını beklediklerini ifade ederek, "Doktorlar bana her an her şeye hazırlıklı olun' diyorlar. Bir an önce kızım nakil olmalı." dedi.



Bugüne kadar hiç okula gidemedi



Kızının eğitimden geri kalmaması için okula yazdırdığını aktaran Özdemir, şöyle devam etti:



"Çok meraklıdır. Okuma yazma bilmiyorken 'anne burada ne yazıyor' diye hep sorardı. Okula ilk götürdüğümüzde burnu kanadı. Sonra da hastalığı ilerledi. Okula gidemeyince evde eğitime başvurduk. 6 senedir evde eğitim alıyoruz. Burası sınıfı onun. Keşke sağlıklı olsa, yaşıtları gibi okula gitse, parka gidip oynasa çok daha mutlu olacağız ama öğretmenlerin eve gelmesi de bir nimet, birebir ders görüyor."



Özdemir kızının geleceğe dair çok sayıda hayali bulunduğunu dile getirerek, büyüdüğünde kendi evinde yaşamayı ve bir otomobilinin olmasını çok istediğini söyledi.



Okulu gezdirdiler



Bahar Özdemir'in öğretmenlerinden Selcan Uras da Bahar'a geçen yıldan beri ders verdiğini, onu tanımadan önce "acaba faydalı olabilecek miyim" endişesini yaşadığını aktararak, eve geldiğinde meraklı ve ilgili bir öğrenci bulduğunu ifade etti.



Öğrencisinin teknolojiye ve bilgisayara özel ilgi duyduğuna dikkati çeken Uras, ders dışında da bol bol sohbet ettiklerini, Bahar'ın kendisine çok sevdiği hayvanları anlattığını belirtti. Uras, Özdemir'in okulu merak ettiğini, bu nedenle de onu evden arabayla alarak okula götürdüklerini aktararak, "Bilgisayar ilgisi nedeniyle bilgisayar sınıfını çok sevdi. Okula gittiğinde çok seviniyor." dedi.



"Okulda deney yapmak isterim"



Bahar Özdemir de okula gidemediği için evde eğitim almayı çok istediğini, bunun gerçekleşmesiyle çok mutlu olduğunu kaydetti.



Beyin cerrahı olmak istediği ifade eden Özdemir, en çok fen ve bilgisayar derslerini sevdiğini belirtti.



Özdemir, ders bittiğinde öğretmenleriyle sohbet ettiğini, onların kendisine arkadaşlık ettiğini vurgulayarak, "Doktor olmak istiyorum. Doktorlar 'gidebilirsin' derse okula gitmek isterim. Fen bilgisi ile ilgi deneyleri yapmak isterim mesela. Evde çok deney yapamıyoruz. Mutfakta ufak tefek bir kaç deney yaptık, mutfak malzemeleriyle. Takdir aldığım için çok mutluyum." diye konuştu.