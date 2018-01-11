Hiçbir şey dans tutkusuna engel olamadı!

Bebekliğinde geçirdiği hastalık nedeniyle bacaklarındaki ve sol kolundaki hareket kabiliyetini yitirmesine rağmen dans etme hayalinden vazgeçmeyen Sinem Öntürk, "Tekerlekli Sandalye Dans Şampiyonu" olarak Türkiye'yi yurt dışında temsil etmeye hazırlanıyor

Dansçı Sinem Öntürk, İzmir'de ışıkların aydınlattığı bir sahneye özel yapım tekerlekli sandalyesiyle çıkıyor ve bacaklarını kullanamasa da elleri, kolları, mimikleri ve "aksesuarım" dediği tekerlekli sandalyesiyle müziğe eşlik ediyor.



Henüz 8 aylıkken geçirdiği çocuk felcinin getirdiği engeli nedeniyle ilkokuldan sonra okula gidemeyen, 15 ameliyat geçiren ve yıllarını evde dans edebilme hayaliyle geçiren 40 yaşındaki Öntürk, bedensel engelli bireylerden oluşan Wheelchair Dance Project ile sürdürdüğü dans yolculuğunda hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.



Antalya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Dans Türkiye Şampiyonası'nda kadınlarda birinci olan Öntürk, başarısını uluslararası platformlara taşımak için çalışmaya azimle devam ediyor.



"İmkansız görünüyordu"

"Aramızdaki tek fark.."

Sadece müzik ve dans var