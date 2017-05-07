Hıdırellez Balkan müziği ile kutlandı

KARŞIYAKA, baharın müjdecisi Hıdırellez'i her yıl olduğu gibi yine renkli bir etkinlikle kutladı



Karşıyaka Belediyesi, geleneksel hale getirdiği 'Hıdırellez Bahar Şenliği'ni bu yıl Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle gerçekleştirdi. Baharın gelişinin kutlandığı şenlik, Çarşı içindeki kortej yürüyüşü ile başladı. Karşıyaka İskele karşısında bir araya gelen katılımcılar, ellerinde baharın renklerini yansıtan çiçekler ve Türk Bayrakları ile Çarşı boyunca yürüyüş yaptı. Karşıyaka Belediye Bandosu da Balkan ezgileriyle korteje eşlik etti. Çarşı içinde Üsküp yöresi halk oyunları sergilendi. Baharın coşkuyla karşılandığı şenlik, Balkan müziğinin usta seslerinden Havva Karakaş'ın konseriyle devam etti. Karşıyaka İZBAN İstasyonu yanındaki Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı'nda yapılan etkinlikte, Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin halk oyunları ekipleri de renkli gösteriler sundu. Etkinliklere, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, yüzlerce Karşıyakalı ve Ak Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ da katıldı.

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