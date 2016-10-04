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    • Hırsız dediğini yaptı, öbür trafoyu da çaldı

    İzmir'in Torbalı İlçesinde, trafosundan kabloları çalan hırsıza not ve para bırakan, hırsızın da bu işi zevk için yaptığını belirten başka bir not ve para bırakmasıyla gündeme gelen çiftçi Tahsin Yaman'ın, bu kez diğer tarlasındaki 5 bin lira değerindeki trafosu çalındı

    04 Ekim 2016 Salı 15:29
    Hırsız dediğini yaptı, öbür trafoyu da çaldı
    Ayrancılar Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Tahsin Yaman'ın hırsızlarla başı dertte. Sürekli olarak trafodaki kabloların çalınan Yaman, elektriksiz kaldığı için tarlasını sulayamadığı için mağdur olunca çareyi hırsıza not yazmakta buldu. Geçen 5 Eylül'de Ayrancılar Mahallesi'ndeki tarlasında bulunan trafosunda yine hırsızlık yapılması üzerine Yaman, trafoya 50 lira para ve 'Bu kabloları çalıp kazanacağın 20 lira yerine sana 50 lira bırakıyorum. Al bu parayı sana helal olsun. Yeter ki kabloları çalma' yazılı bir de not bıraktı. Ancak bu da çözüm olmadı.

    Yaman, ertesi gün geldiğinde trafonun panelindeki kabloların tekrar çalındığını farketti. Hırsızın ikinci bir 50 TL ile 'Bu işi para için değil, zevk için yapıyorum. Bu para da umarım zararını karşılar. Kabloları yine çalacağım" yazılı notuyla karşılaşınca şoke oldu.

    'TARLAYI DA ÇALMALARINDAN KORKUYORUM'

    Tahsin Yaman yakasını yine hırsızdan kurtaramadı. Bu defa da Yaman'ın Arslanlar Mahallesi'ndeki tarlasındaki 3 metrelik elektrik direğinin tepesindeki trafo ve elektrik paneli dün çalındı. Ancak, hırsız bu defa not ve para bırakmadı.

    Trafo ve elektrik panelinin çalınmasının kendisine tam 5 bin liraya mal olduğunu belirten Yaman, "Hırsızlıklardan artık gerçekten usandım. Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Hırsıza not bıraktım olmadı. Koca direkten nasıl indirdiler 2 tonluk trafoyu aklım almıyor. Bir gün geldiğimde tarlamı yerinde bulamamaktan korkuyorum" dedi.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Hırsız, Hırsızlık, Hırsız Not

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