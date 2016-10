'TARLAYI DA ÇALMALARINDAN KORKUYORUM'

Haber Kaynağı: DHA

Ayrancılar Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Tahsin Yaman'ın hırsızlarla başı dertte. Sürekli olarak trafodaki kabloların çalınan Yaman, elektriksiz kaldığı için tarlasını sulayamadığı için mağdur olunca çareyi hırsıza not yazmakta buldu. Geçen 5 Eylül'de Ayrancılar Mahallesi'ndeki tarlasında bulunan trafosunda yine hırsızlık yapılması üzerine Yaman, trafoya 50 lira para ve 'Bu kabloları çalıp kazanacağın 20 lira yerine sana 50 lira bırakıyorum. Al bu parayı sana helal olsun. Yeter ki kabloları çalma' yazılı bir de not bıraktı. Ancak bu da çözüm olmadı.Yaman, ertesi gün geldiğinde trafonun panelindeki kabloların tekrar çalındığını farketti. Hırsızın ikinci bir 50 TL ile 'Bu işi para için değil, zevk için yapıyorum. Bu para da umarım zararını karşılar. Kabloları yine çalacağım" yazılı notuyla karşılaşınca şoke oldu.Tahsin Yaman yakasını yine hırsızdan kurtaramadı. Bu defa da Yaman'ın Arslanlar Mahallesi'ndeki tarlasındaki 3 metrelik elektrik direğinin tepesindeki trafo ve elektrik paneli dün çalındı. Ancak, hırsız bu defa not ve para bırakmadı.Trafo ve elektrik panelinin çalınmasının kendisine tam 5 bin liraya mal olduğunu belirten Yaman, "Hırsızlıklardan artık gerçekten usandım. Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Hırsıza not bıraktım olmadı. Koca direkten nasıl indirdiler 2 tonluk trafoyu aklım almıyor. Bir gün geldiğimde tarlamı yerinde bulamamaktan korkuyorum" dedi.