07 Eylül 2016 Çarşamba
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    • Hırsıza not bıraktı, çok ilginç bir yanıt aldı

    İzmir'in Torbalı ilçesinde, hırsızların kabloları çalmasından bıkan bir çiftçi, trafonun içine hem para, hem de, "Al bu parayı sana helal olsun. Yeter ki kabloları çalma" yazılı bir not bıraktı. Ancak, bu da çözüm olmadı bir süre sonra yine kabloları çalan hırsız, şaka gibi bir not ve 50 lira para bıraktı

    07 Eylül 2016 Çarşamba 17:27
    Hırsıza not bıraktı, çok ilginç bir yanıt aldı
    Sürekli olarak trafodaki kabloların çalınmasından ve onarılmasından rahatsız olan 60 yaşındaki Tahsin Yaman, bir de üstüne iki gün elektriksiz kalınca, hırsıza dikkat çeken bir not bıraktı. Yaman, tarafoya 50 lira para koyup, yanına da "'Bu kabloları çalıp kazanacağın 20 lira yerine sana 50 lira bırakıyorum. Al bu parayı sana helal olsun. Yeter ki kabloları çalma' yazılı bir not iliştirdi. Ancak bu yöntemde işe yaramadı. Bir müddet sonra gelen hırsız kabloları tekrar çalıp, bir de 50 lira ve "Bu işi para için değil, zevk için yapıyorum. Bu para da umarım zararını karşılar. Kabloları yine çalacağım" yazılı bir not bıraktı.

    "ÇALINAN KABLO 50 LİRA BANA ZARARI 150 LİRA"

    Hırsızın bıraktığı not ve parayı görünce şaşkına dönen Yaman, "Nerdeyse 40 yıldır çiftçilik yapıyorum, böyle bir şey ne gördüm ne de duydum. Son yıllarda hırsızlık olayları artınca bende kendimce birçok önlem aldım. Ama başıma böyle bir şey geldi. Hırsızın çaldığı kablo 50 lira ama bana zararı 150 lira. Ben de belki insafa gelir diye not bıraktım. Daha ne yapayım" dedi.

    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Izmir, Izmir Torbalı, Torbalı Hırsızlık, Hırsız Not

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