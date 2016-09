"ÇALINAN KABLO 50 LİRA BANA ZARARI 150 LİRA"

Haber Kaynağı: DHA

Sürekli olarak trafodaki kabloların çalınmasından ve onarılmasından rahatsız olan 60 yaşındaki Tahsin Yaman, bir de üstüne iki gün elektriksiz kalınca, hırsıza dikkat çeken bir not bıraktı. Yaman, tarafoya 50 lira para koyup, yanına da "'Bu kabloları çalıp kazanacağın 20 lira yerine sana 50 lira bırakıyorum. Al bu parayı sana helal olsun. Yeter ki kabloları çalma' yazılı bir not iliştirdi. Ancak bu yöntemde işe yaramadı. Bir müddet sonra gelen hırsız kabloları tekrar çalıp, bir de 50 lira ve "Bu işi para için değil, zevk için yapıyorum. Bu para da umarım zararını karşılar. Kabloları yine çalacağım" yazılı bir not bıraktı.Hırsızın bıraktığı not ve parayı görünce şaşkına dönen Yaman, "Nerdeyse 40 yıldır çiftçilik yapıyorum, böyle bir şey ne gördüm ne de duydum. Son yıllarda hırsızlık olayları artınca bende kendimce birçok önlem aldım. Ama başıma böyle bir şey geldi. Hırsızın çaldığı kablo 50 lira ama bana zararı 150 lira. Ben de belki insafa gelir diye not bıraktım. Daha ne yapayım" dedi.