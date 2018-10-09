Hırsızlar mahalleyi boş bulunca...

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Dereuzunyer Mahallesi, ilginç bir hırsızlık olayına sahne oldu

Dereuzunyer Mahallesi Muhtarı Hasan Fırtına yaptığı açıklamada, toplam 140 evin bulunduğu mahallede 182 kişinin yaşadığını, yaz aylarında herkesin yaylaya çalışmaya gittiğini belirtti.

Mahallelinin halen yaylada kestane hasadı yaptığını anlatan Fırtına, bunu fırsat bilen hırsızların başta mahalle camisi ile muhtarlık ofisi olmak üzere girebildikleri 15 evi talan ettiğini, bazı evleri de işaretlediğini söyledi.

"Önce kamera sistemini sökmüşler"

Fırtına, 1,5 ay önce muhtarlık bürosunda bulunan kameraların hırsızlar tarafından söküldüğünü dile getirerek "Durumu jandarma ekiplerine bildirdim. Ancak tekrar buraya güvenlik kamerası taktırmamıştım. Çünkü vatandaşlar yılın 6 ayı yaylada diğer 6 ayı da burada yaşıyor. Dönünce taktırmayı düşünüyordum." dedi.

İki gün önce mahalleye indiğinde muhtarlık binasının yanındaki tuvaletin kapısının yerinde olmadığını fark ettiğini aktaran Fırtına, şunları söyledi:

"Ödemiş'e gidecektim. Geçerken muhtarlığın yanındaki tuvalet kapısının yerinde olmadığını gördüm. Şüphelendim. Etrafa baktığımda bazı evlerin kapılarını kırılmış gördüm. Herkesin evini kontrol etmesi için hemen yaylada yaşayanlara haber gönderdim. Durumu jandarmaya bildirdim. Benim evin de bulunduğu 15 evin kapıları kırılarak içeri girilmiş, birçok eşya alınmış. Hatta camideki avizelerin bile çalındığını tespit ettik. Köyün boş olmasını fırsat bilerek bir şey bırakmamışlar. Çamaşır makinesi, buzdolabı, soba, fırın, ocak... Komple evleri soymuşlar. Bazı evlerin kapıları işaretlemişler."

Mahalle sakinlerinden Hulusi Avcı ise ilk kez böyle bir hırsızlık olayıyla karşılaştıklarını belirterek "Yaylaya çıktığımız için fazla değerli bir eşya bırakmadık. Ufak tefek bir şeyler vardı. Kapıları kırmışlar değerli olan eşyaları, demir parçalarını almışlar. Yoklamadıkları ev kalmamış gibi. Tuvalet kapısından caminin avizesine kadar ne buldularsa götürmüşler." diye konuştu.

Köyde inceleme yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.