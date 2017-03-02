Hırsızlık kamerada

Gazipaşa Mahallesi Osman Bayatlı Caddesi numara 11/A'da bulunan Yiğit Korucu'ya ait 'Tek Elektronik ve Güvenlik Sistemleri' adlı işyerine gece gelen kimliği belirsiz maskeli bir hırsız, camı taş atıp kırarak içeri girdi. Güvenlik kamerasınca görüntülenen o anlarda, saat 03.30'da işyerine giren hırsız, 3 dakika içinde dükkandan ikinci el telefon, oto teybi ve bilgisayar malzemelerinin bulunduğu 7 bin 500 liralık elektronik eşya çalıp kaçtı.Kaynak: DHA
Sabah işyerini açan dükkan sahibi hırsızlık yapıldığını farkedince polise şikayette bulundu. İşyerine gelen polis, parmak izi incelemesi yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerinin kopyasını da alan polis, hırsızın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.
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