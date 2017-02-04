Hırsızlık şüphelisi tedavi için gittiği hastanede yakalandı

İzmir'de, çaldığı 19 otomobilin ses sistemlerini satmaya çalıştığı öne sürülen 25 yaşındaki A.Ç., polisin düzenlediği operasyonla tedavi olmak için gittiği hastanede yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, il genelinde son dönemde artan otomobil hırsızlıklarına karşı çalışma başlattı. Çalındıktan sonra özellikle ses sistemleri sökülüp terk edilen otomobiller üzerinde parmak izi çalışması yapan ve çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, hırsızlıkları yapan kişinin cezaevi firarisi olarak aranan A.Ç., olduğunu belirledi. Yapılan teknik takip sonucu A.Ç.'nin sahte kimlikle bir hastaneye tedavi olmak için gittiği tespit edildi. A.Ç., yapılan operasyonla hastanede gözaltına alındı. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle 19 otomobili çaldığı belirlenen A.Ç.'nin, söktüğü parçaları satması için verdiği arkadaşı 29 yaşındaki A.K. de gözaltına alındı. Çalınan otomobiller sahiplerine teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. tutuklandı, A.K. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.