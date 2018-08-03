Hobi bahçesinde yangın: 1 ölü

İzmir'in Balçova ilçesinde hobi bahçesindeki kulübede kalan kişi, çıkan yangında yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre, İnciraltı Mahallesi'nde bir hobi bahçesine kurulu arazideki kulübelerden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tamamen yanan ahşap kulübede yalnız yaşadığı öğrenilen Muhittin Köroğlu'nun (50) cesedine ulaşıldı.

Yangında hobi bahçesindeki 4 kulübede de hasar oluştu.

Köroğlu'nun cesedi, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yanan kulübenin bitişiğinde kaldığını ifade eden Şafak Küçüksütcü, cam kırılması, patlama ve çığlık seslerine uyandığını, kendini dışarı atmaya başardığını, yanmaktan son anda kurtulduğunu belirtti.

Küçüksütcü, "Bahçeye çıktığımda yan komşumun kulübesini alevler sarmıştı. İtfaiyenin gelmesini beklerken bahçe hortumu ile yangını söndürmeye çalıştım. Ancak alevler çok fazlaydı, müdahale etme şansı bulamadım. İtfaiye ekipleri gelip çalışmasını tamamladığında içerideki kişinin hayatını kaybettiğini öğrendik." diye konuştu.