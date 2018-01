Hollandalı eğitimci İzmir'de seminer verdi

Hollandalı eğitimci Erik Ex, eğitimin en iyi örneklerinin olduğu Finlandiya ve Singapur'u gezip eğitim sistemlerini yerinde inceledi

Her ülkede öğrenebileceği farklı şeyler olduğunu düşünerek kara yolculuğu ile başka ülkeleri de gezmeye karar veren Erik Ex'in seyahatinin İzmir durağında eğitim sitesi kurucusu Gamze Er ile yolu kesişti. Erik Ex, geçtiğimiz günlerde ücretsiz bir seminer verdi. İzmir Sevinç Koleji'nde gerçekleşen "Dünyanın En Mutlu Çocuklarının Ülkesi - Hollanda ve Eğitim Sistemi" konulu ücretsiz seminer yoğun ilgi gördü. Özellikle eğitimcilerin ve anne-babaların ilgisini çeken seminerde Erik Ex, Hollandalı çocukların neden UNİCEF raporunda dünyanın en mutlu çocukları olarak bir numarada olduğunu anlattı. Hollanda'daki eğitim yaklaşımlarıyla da ilgili bilgiler veren Ex, özellikle öğretmenlerin ders planlarını hazırlamaktaki serbestliklerinden ve sonuca değil, sürece odaklandıklarından bahsetti. Sınav sonuçlarından ziyade öğrenme sürecinin önemine değinen Ex, çocukların başarı seviyelerinde büyük farklılıklar olmadığını, en başarısız olanların ise sistemden dışlanmadığını ve isteyen herkesin eğitim almaya devam edebildiğini belirtti.



Öğretmenlerle bilgi alışverişinde bulundu



Seyahati boyunca farklı ülkelerde edindiği izlenimleri de aktaran Ex, seminer sonrasında İzmirli öğretmenlerle sohbet ederek bilgi alışverişinde bulundu. Organizasyonu ve sahnedeki çeviriyi de gerçekleştiren Gamze Er ise eğitim ile ilgili organizasyonlar yapmaya devam edeceğini ve amacının eğitimcilere ve ebeveynlere faydalı bilgileri iletmek olduğunu belirtti.



1987 doğumlu Erik Ex, Hollandalı bir tarih öğretmeni. 2009'dan bu yana farklı okullarda çalıştı. Ağustos 2017'de "Finlandiya'dan Singapur'a" olarak adlandırdığı uzun bir yolculuk ile dünyadaki farklı eğitim sistemlerini incelemeyi amaçladı. Kardeşi ile birlikte gittiği ülkelerde okulları ziyaret ederek eğitimciler, öğrenciler, akademisyenler ve okul müdürleriyle söyleşiler yapıyor ve eğitimdeki iyi örnekleri keşfetmeye çalışıyor.