Hollandalı eğitimci seminer verecek

Hollandalı eğitimci ve seyyah Erik Ex İzmir'de seminer verecek

Erik Ex, Hollandalı bir tarih öğretmeni. Eğitimin en iyi örneklerinin olduğu Finlandiya ve Singapur'u gezip eğitim sistemlerini yakından incelemek istemiş. Daha sonra her ülkede mutlaka öğrenilecek şeyler olduğunu düşünerek kara yolculuğu ile yoldaki diğer ülkeleri de gezmeye karar vermiş. Seyahatinin İzmir durağında eğitimle ilgili bir web sitesinin kurucusu Gamze Er ile yolu kesişen Erik Ex, hem bu siteye röportaj vermeyi hem de ücretsiz bir seminerle konunun meraklılarını bilgilendirmeyi kabul etmiş. Sitenin organizasyonu ile gerçekleşecek olan "Dünyanın En Mutlu Çocuklarının Ülkesi - Hollanda ve Eğitim Sistemi" konulu ücretsiz seminer, 13 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 11:00'de İzmir Sevinç Koleji'nde gerçekleşecek.



Seminer içeriği



Hollanda eğitim sistemi, eğitim dünyasının en iyi saklanmış değerlerinden biri olarak tanımlanmıştır. Hollanda, uluslararası sıralamalarda gerek akademik açıdan, gerekse çocukların mutluluk durumu açısından üst düzeyde performans göstermektedir. Mükemmeliyet ve eşitlik arasında denge kurulmuştur. Yani öğrenciler yüksek başarıya teşvik edilmekte, ancak aralarında başarı açısından uçurum bulunmamaktadır. En yüksek standartları yakalayamayanlar sistemden dışlanmamaktadır. Tarih Öğretmeni Erik Ex, eğitimde Hollanda yaklaşımını anlatacak.