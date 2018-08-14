Hurda araçları alıp, servete dönüştürüyor!

Hurdadan temin ettiği klasik araçları restore eden İzmirli Bülent Palabıyık, yenilediği otomobilleri 200 bin liraya kadar satışa sunuyor

Almanya'da dünyaya gelen 54 yaşındaki 2 çocuk babası Palabıyık, 9 yaşında ailesiyle İzmir'e yerleşti. İlkokul eğitimi sonrası babasının isteğiyle oto tamircisinde çıraklık yapmaya başlayan Palabıyık, bu dönemde klasik araçlara ilgilenmeye başladı.

Klasik arabaların hurdalıklarda yok olmasına gönlü razı olmayan Palabıyık, 29 yıl önce açtığı atölyesinde bu araçları restore etmeye başladı.

Restore ettiği araçların çoğunu hurdalıklardan temin ettiği için "hurdacı Bülent" olarak anılan Palabıyık, farklı modelde 230 klasik otomobili tutkunlarıyla buluşturdu.

Hafta sonları dahil zamanının neredeyse tamamını Gaziemir 6. Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde geçiren Palabıyık, en büyük mutluluğu da restore ettiği araçların deneme sürüşünde yaşıyor.

Hurdalıktan aldığı araçların restorasyonuna öncelikle motor bölümünden başlayan Palabıyık, zaman zaman yurt dışından parça da temin ediyor. Boya, döşeme ve elektrik aksamı olmak üzere klasik araçları baştan aşağı yenileyen Bülent usta, bazı klasik otomobillere bir yıl zaman ayırıyor.

Klasik araçlardan bir bölümünü atölyesinin önünde sergileyen Bülent Palabıyık, arabaların başta bakımları olmak üzere temizliklerini de kendisi yapıyor.

Bülent Palabıyık yaptığı açıklamada, klasik araçların zamanla yaşam tarzı olduğunu, yenilediği arabaları görmeden bir gün bile geçiremediğini söyledi.

Bazı geceler uykusu kaçınca atölyesine geldiğini belirten Palabıyık, "Klasik arabalar deyince aklıma sevgi, aşk ve güzellikler geliyor. Çok seviyorum. Stresli bir günümde elime bez alıp sildiğim zaman üzerimdeki elektrik gidiyor. Onlarla tur atttığım zaman egzoz sesi ve horultusu bütün sıkıntıları unutuyorum." dedi.

Eşinin zaman zaman otomobilleri kıskandığını anlatan Bülent Palabıyık, mutlu olduğu için ailesinin bu işi bırakmasını istemediğini dile getirdi.

Restore işlemlerini yanında çalışan bir ustayla beraber sürdürdüklerini anlatan Palabıyık, şunları kaydetti:

"Bazen bir klasik araçla bir yıl bile uğraştığımız olabiliyor. Uzun sürmesinin nedeni bu konuda yetişmiş usta olmaması ve yedek parçaların yurt dışından gelmesi. Örneğin 1970 model bir aracın restorasyonu 115 bin liraya mal oldu. Yine arabalardan birine 200 bin lira harcadım. İyi bir arabaya ortalama 150 ila 200 bin lira masraf gidiyor. Klasik otomobilleri restore ederken hiç yorulmuyorum. Onlarla zaman zaman dertleşiyorum, sattığım zaman ise vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamıyorum."

Palabıyık, araçlarını, Türkiye'de ve yabancı ülkelerde düzenlenen klasik otomobil fuarlarında sergilediğini dile getirdi.

"Klasik arabaları sevdirdi"

Klasik araç tutkunu Gökçen Gökçen de Palabıyık ile babasına ait klasik otomobilin restorasyonu nedeniyle tanıştıklarını ve kısa sürede samimi olduklarını söyledi.

Palabıyık'ın işinde çok disiplinli olduğunu anlatan Gökçen, "Restore ettiği klasik araçlar onun her şeyi. Otomobilleri sıfırdan ortaya çıkarıyor. Onun için 'zor' diye bir şey yok. Klasik otomobil sevdalıları onu görmeye atölyesine geliyor. Bülent abi bir çok kişiye klasik arabaları sevdirdi." sözlerine yer verdi.