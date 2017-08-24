Hurdacı ölü bulundu

İZMİR'in Gaziemir İlçesi'nde hurdacı 63 yaşındaki Nevzat Uzunkız, dükkanında ölü bulundu

Hurdacı ölü bulundu
Bu sabah Irmak Mahallesi 38/34 Sokak'taki bir hurdacı dükkanında yerde hareketsiz birinin yattığını görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri yaptığı incelemede ölen kişinin hurdacı Nevzat Uzunkız'a ait olduğunu belirledi.

Vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Uzunkız'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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