Hüseyin Beşok'un ismi antrenman salonuna verildi

Bornova Atatürk Spor Kompleksi içindeki antrenman salonuna eski milli basketbolcu ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Beşok'un ismi verildi.



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, komplekste önemli müsabakalara ev sahipliği yaptıklarını, salonda yarından itibaren de PTT Kadınlar Türkiye Kupası mücadelesinin oynanacağını kaydetti.



Hüseyin Beşok'un Çamdibi'nden, Bornova'dan yetiştiğini hatırlatan Atila, 'Kendisi milli takımlarda İzmir'i en iyi şekilde temsil etmiş biri. İçimizden yetişen Hüseyin Beşok'un ismini antrenman salonu ile ölümsüzleştireceğiz. Yeni 12 dev adamlar, Türk sporuna örnek olacak sporcular burada yetişecek' dedi.

TBF Genel Koordinatörü Ömer Onan da 15 yaşından beri aynı soyunma odasını paylaştıkları Hüseyin Beşok'un oynadığı basketbolla, başarılarıyla örnek bir sporcu olduğunu söyledi.

Beşok'un karakterinin ve adamlığının da herkes tarafından takdir edildiğini belirten Onan, 'Genç basketbolculara örnek teşkil eden Hüseyin Beşok'un adının verildiği salonu açanlara teşekkür ediyorum' diye konuştu.



Hüseyin Beşok ise kariyerinde bir sürü maça çıktığını ve kupalar kazandığını ancak şimdiki heyecanının daha fazla olduğuna değinerek, şöyle konuştu: 'Adıma verilen antrenman salonunun Atatürk Spor Kompleksi içinde olması çok önemli. Olgun Atila'ya çok teşekkür ederim. Ben Çamdibi Bornova doğumluyum. Federasyon olarak da bu tarz tesisleri çoğaltmaya çalışacağız. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum.'









