'Husumet' cinayetinde 1 kişi daha aranıyor

İzmir'in Konak ilçesinde, aralarında husumet olduğu belirtilen iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Özgür K.'nin (33) öldürülmesiyle ilgili şüpheli Adnan K.'nin arandığı belirtildi. Olayla ilgili dün 3 kişi gözaltına alınmıştı

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Murat Mahallesi 2505 Sokak'ta meydana geldi. Özgür K., Volkan K. ve Tufan K.'nin aralarında bulunduğu grup, iddiaya göre, 8 ay önce kızlarının kaçırılması nedeniyle husumetli oldukları ailenin evine geldi. İki grup arasındaki çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Özgür K.'ye isabet etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Özgür K.'yi ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Özgür K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Özgür K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, dün Devran K., Derman K. ve Cevahir K.'yi gözaltına aldı. Şüpheli Adnan K.'nin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

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