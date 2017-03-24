Huzurevi sakinleri için şehir turu

Bornova Nevvar Salih İşgören Huzurevi sakinleri, Bornova Belediyesi'nin Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlediği gezide keyifli bir gün geçirdi. Huzurevi sakinleri Tarihi Asansör ve Dario Moreno Sokağı'nı gezdi

Bornova Nevvar Salih İşgören Huzurevi sakinleri, Bornova Belediyesi'nin 18-24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında düzenlediği gezide keyifli bir gün geçirdi. Bornova Belediyesi'ne ait araçla huzurevinden alınan yaşlılar, Karataş'taki Tarihi Asansör'e götürüldü. Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Huzurevi çalışanlarının eşlik ettiği yaşlılar, önce tarihi asansörün bulunduğu, ünlü Müzisyen Dario Moreno'nun adını taşıyan sokağı gezdi. Tarihi yapı önünde hep birlikte günün anısına fotoğraf çektiren huzurevi sakinleri daha sonra asansöre binerek kafeteryaların da bulunduğu seyir terasına çıktı. Burada da bol bol fotoğraf hatıra çektiren yaşlılar, Bornova Belediyesi'nin kendilerine özel olarak hazırlattığı ikramları yiyip, muhteşem körfez manzarası eşliğinde çaylarını yudumladı.

Sıradışı bir gün geçiren Nevvar Salih İşgören Huzurevi sakinleri, aynı zamanda gönüllerince eğlendi. 70'lik delikanlılar şarkılar söylerken, onlara arkadaşları eşlik etti. Haraketli parçalarda hep birlikte dans edildi. Dopdolu bir gün geçirdiklerini belirten huzurevi sakinleri her zaman kendilerinin yanında olan Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Olgun Atila'ya teşekkür etti.









