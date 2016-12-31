Huzurevi sakinleri için yeni yıl yemeği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, huzurevi sakinlerine mesaj göndererek, 'Yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Sizler bizim başımızın tacısınız' dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gürçeşme Zübeyde Hanım Huzurevi sakinlerine yeni yıl yemeği düzenlendi. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen yemeğe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Serpil Keskin de katıldı. Huzurevi sakinlerine seslenen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Dr. Buğra Gökçe, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesinin fertleri olan sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Hepimize huzurlu, mutlu, sağlık ve barış dolu, geçtiğimiz yılın acılarını unutturacak, ülkemize ve bölgemize esenlik getirecek bir yıl diliyorum" dedi. Dr. Buğra Gökçe daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun huzurevi sakinlerine gönderdiği mesajı okudu. Başkan Kocaoğlu mesajında şunları söyledi: Maalesef 2016 yılı güzel hatıralar bırakarak gitmedi. Ne ülkemizde ne dünyada istediğimiz huzuru bulamadık. Terörden, savaşlardan, bitmek bilmeyen kavgalardan yorulduk. Ama şimdi yeni bir yıla giriyoruz. Yeni yıl, yeni umutlar demek. Zaten en çok da umuda, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. 2017'den dileğimiz bu olsun. Yeni yılda hep birlikte, daha mutlu, daha güzel günler geçirmek dileğiyle, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Sizler bizim başımızın tacısınız". Yemek sonunda Genel Sekreter Vekili Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serpil Keskin, huzurevi sakinleriyle birlikte yeni yıl pastası kesti.



