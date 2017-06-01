Huzurevinde yaşam başladı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 65 milyon liralık yatırımla Buca'da kurduğu, içinde modern huzurevinin de yer aldığı Türkiye'nin ilk sosyal yaşam kampüsünde hayat çok renkli geçiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulaması alanında en büyük yatırımı olan İzmir Sosyal Yaşam Kampüsü, kısa süre içinde hem gençler hem de yaşlılar için yeni bir çekim merkezi haline geldi. Buca Tınaztepe'de 65 bin metrekare alan üzerine kurulan ve içinde huzurevi, engelli eğitim merkezi, rehabilitasyon merkezi, çocuk ve gençlik merkezi, yüzme havuzu, spor salonu ve aşevi gibi bölümler bulunan tesis, bu özellikleriyle Türkiye'de bir ilk olma niteliği taşıyor. Kampüsteki spor alanlarında İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün açtığı yüzme, basketbol, voleybol, jimnastik, tekvando ve kadınlara yönelik step-aerobik kursları da büyük ilgi görüyor.Gürçeşme Zübeyde Hanım Huzurevi'nden yeni yuvalarına taşınan İzmir Sosyal Yaşam Kampüsü'nün 234 sakini, şimdi rüya gibi bir mekanda hayatlarını dolu dolu yaşıyor. Gün içinde sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere, gezilere katılan yaşlılar, tesisin huzurevi bölümünde balo salonu, iki adet kafeterya ve yemek salonu, kütüphane, kuaför ve berber salonu, el işi salonu, terzi, televizyon ve oyun salonlarından da yararlanıyor. Kıyafetleri yıkanan ve ütülenen, diledikleri zaman kuaförde saçlarını yaptıran huzurevi sakinleri için aşevinde diyetlerine uygun olarak hazırlanan yemekler ikram ediliyor. Huzurevinde 3 doktor, 15 hemşire, psikolog, hasta bakıcı ve temizlik personeli başta olmak üzere 3 vardiya halinde 250 personel görev yapıyor. Sabah kahvaltıyla güne başlayan yaşlılar, haftada üç gün spor öğretmeni eşliğinde sabah sporu yapabiliyor. Spora düşkün huzurevi sakinleri, kapalı spor salonu ile yüzme havuzundan yararlanabiliyor. Ayrıca huzurevi bahçesinin içinde yeşillikler içinde spor aletlerini kullanarak zinde kalıyorlar. El sanatlarına yatkın yaşlılar için de seramik, ahşap boyama ve kokulu taş etkinlikleri bulunuyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı gereği, huzurevinde ücret ödemeden kalan yaşlılar da bulunurken, yeni yerine taşınması ile birlikte kapasitesi artan huzurevine yeni üye kabulünün de yapılacağı bildirildi. Huzurevi yetkilileri, yapılan başvuruları değerlendirerek 60 yaş üstü, öz bakım becerilerine sahip yeni konuklarını tesiste ağırlamaya hazırlanıyor. 26 bin 540 metrekare inşaat alanına sahip 8 katlı ve 425 kişi kapasiteli huzurevi binasının 83 kişilik bölümü geriatri birimi ve alzheimer-demans hasta odaları, 342 kişilik bölümünde ise sağlıklı yaşlılar için odalar bulunuyor. Ayrıca 90 adet tek kişilik, 78 adet iki kişilik, 32 adet üç kişilik, 18 adet de dört kişilik odaların bulunduğu huzurevi konforuyla öne çıkıyor.