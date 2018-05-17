İAL’den EBSO Başkanı Yorgancılar'a anlamlı ödül

İzmir Atatürk Lisesi (İAL) Mezunları Derneği İzmir’e, Türkiye’ye ve toplumun gelişimine katkı koyan kişilere geleneksel olarak verdiği yılın insanı ödülünü bu yıl Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar’a verdi

Ali Budak- İzmir’in ve Türkiye’nin köklü eğitim kurumlarından İAL Mezunlar Derneği’nin toplumun gelişimine katkı koyan kişilere geleneksel olarak verdiği başarı ödülleri sahiplerini buldu. 2018 Yılın İnsanı ödülüne EBSO Başkanı Ender Yorgancılar layık görüldü. Ödülün gerekçesi olarak Başkanlığını yürüttüğü Egeli sanayicilere başarıyla öncülük etmesinin yanı sıra İzmir ve ülke ekonomisine sağladığı katkı gösterildi. Yorgancılar’a ödülü, İAL Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç ve yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi. Başkan Yorgancılar’ın kent ve ülke ekonomisine yaptığı katkılara teşekkür eden İAL Mezunları Derneği Başkanı Murat Saraç, ‘İzmir’e sahip çıktığınızı bilmek bizi mutlu ediyor. Bu ödülü oybirliği ile size sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz’ dedi.

‘Ödüle layık görülmekten onu ve gurur duydum’

Bu anlamlı ödüle layık görülmekten büyük onur ve gurur duyduğunu söyleyen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Atatürk Lisesi ile ilgili son günlerde ortaya çıkan tatsız gündemi hatırlatarak, ‘Bu ödülün anlamı çok büyük. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini attığı, bağımsızlık yürüyüşünü başlattığı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99. yıldönümünde bu özel ödülü almak benim için apayrı bir mutluluk. Cumhuriyetimizi gençlere emanet eden Ulu Önder’in gösterdiği hedefler ve savunduğu değerler etrafında hareket ederek emanet ettiği vatana ve cumhuriyete sahip çıkmak hepimizin görevidir’ dedi.