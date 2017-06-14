İçki ve sigara içirilen çocuk bulundu, artık koruma altında

Alkol ve sigara içirilirken görüntüleri internette paylaşılan çocuk, İzmir'in Bergama İlçesi'nde bulundu. Annesi müzikholde çalışan çocuğa bakıcının baktığı, içki ve sigarayı da onun arkadaşının içirdiği öne sürüldü. Çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından koruma altına alındı

Geçen hafta sigara ve alkol içirilen küçük erkek çocuğun internette yayınlanan görüntüleri, sosyal medya kullanıcılarının tepkisi çekti. Görüntülere tepki gösterenler Alo 183 Sosyal Destek Hattı'na ihbarda bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ihbarlar üzerine harekete geçerek 81 il müdürlüğü ve emniyet ile koordineli şekilde bir çalışma yürüttü. Sonunda çocuk, İzmir Bergama'da bulundu. Müzikholde çalışan annenin çocuğu bakıcıya bıraktığı, içki ve sigarayı da çocuğa bakıcının arkadaşının içirdiği ileri sürüldü.



Bakanlık yetkilileri çocuğun öncelikle kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirildiğini ve herhangi bir sağlık sorunun bulunmadığını söyledi. Aile ve Sosyal Politikalar İzmir İl Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda çocuğun annesinin yanında ihmal ve istismara uğrama riski değerlendirilerek Acil Koruma Kararı başvurusu yapıldığını bildiren yetkililer şu açıklamayı yaptı:



"Yapılan başvuruyla 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun 22. Maddesi kapsamında Acil Koruma Kararı çıkarılmıştır ve çocuğumuz şu anda Bakanlığımıza ait bir kurumda bakımımız altında. Her türlü ihtiyacı karşılanacak ve gerekli psikososyal destek sağlanacak. Çocuğumuzun yaşayacağı yer ve geleceğiyle ilgili nihai karar, çeşitli incelemelerin ardından verilecek. Çocuğumuzun ve annesinin psikolojik durumları, sosyal çevreleri ve yaşadıkları yerdeki fiziksel şartlar incelenerek, uzmanlarımız tarafından çocuğumuz için en yüksek faydayı sağlayacak, onu en iyi şekilde koruyacak karar alınacaktır."



Ayrıca yetkililer görüntülerdeki davranışların kabul edilemez olduğunu ve sorumluları ile ilgili soruşturma başlatıldığını, hukuk biriminin soruşturmanın takipçisi olacağını söyledi.





