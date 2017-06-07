İçtima sırasında fenalaşan asker şehit oldu

İzmir Foça'da eğitim gören jandarma uzman onbaşı Halil Ersoy, içtima sırasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Ersoy şehit oldu

İçtima sırasında fenalaşan asker şehit oldu

Yeni Foça 7'nci Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'nda eğitim gören jandarma uzman onbaşı Halil Ersoy, dün akşam saatlerinde içtima sırasında aniden fenelaşıp yere yığıldı. Hemen revire kaldırılan Ersoy, burada yapılan tüm müdahalelere karşın şehit oldu. Uzman onbaşı Ersoy'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ersoy'un, 14 Nisan- 14 Temmuz tarihleri arasındaki 23'üncü Dönem Terörle Mücadele Harekatı Kursu'nda eğitim aldığı belirtildi.

Uzman onbaşı Ersoy'un şehit olduğu haberi Balıkesir'in Altıeylül İlçesi'ndeki baba ocağına İlçe Kaymakamı tarafından verildi. Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da aileyi ziyaret ederek taziyelerini iletti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #foça #şehit
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