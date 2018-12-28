İEÜ'de Güz Defilesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü'nün 2018 - 2019 Güz Dönemi Defilesi'nde, 41 genç modacı tasarımlarını sergiledi. Öğrencilerin performansı, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Müge Yunt - İEÜ'nün her yıl düzenlediği, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencilerinin kreasyonlarından oluşan Güz Dönemi Defilesi, bu yıl 41 öğrencinin 120 farklı tasarımıyla renklendi. İkinci sınıf öğrencileri, Japon kağıt katlama sanatı origami ve böcek bilimi entomolojiden faydalanarak tasarımlar yaptı.

Üçüncü sınıf öğrencileri çocukluk ve gençlik anılarını çağrıştıran objeler üzerine tasarımlarını şekillendirdi. Dördüncü sınıf öğrencileriyse, 20. Yüzyılda, Almanya'da kurulan ve sanatın tüm dallarında yenilikçi akımlara ev sahipliği yapan Bauhaus Okulu'ndan ilham aldı, Christopher Isherwood'un 'Hoşça Kal Berlin' romanından esinlenilerek yaratılan 'Kabare' müzikali çerçevesinde giysiler üretti. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun, "Öğrencilerimiz tasarımlarını yaparken, 1919 yılında kurulan ve bu yıl 100. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Bauhaus Okulu'nun tasarıma ve sanata etkisinden ilham aldı. Üniversitemiz teknisyenlerinden akademisyenlerimize, bir ekip ruhuyla çalışarak bu defileyi gerçekleştirdik" diye konuştu.