İEÜ'den Mezun Bilgi Sistemi

İzmir Ekonomi Üniversitesi, iş dünyasının kalifiye çalışan arayışına Mezun Bilgi Sistemi'yle çare olacak. Güncel eğitim ve iş bilgilerini sisteme giren İzmir Ekonomililer'le sisteme dahil olan şirketlerle aynı platformda buluşacak. Şirketler ise ihtiyaçları olan konularda uzman çalışanları kolayca bulabilecek

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) mezunlarının iş bulmalarına yardımcı olmak ve iş dünyasının da aradığı kalifiye iş gücüne kolayca ulaşmasını sağlamak amacıyla oluşturulan Mezun Bilgi Sistemi, 14 binin üzerindeki mezunu ve farklı sektörlerde faaliyet gösteren Türkiye çapında firmaların kullanımına açıldı. Sisteme kayıtlı olan firmalar, istedikleri kriterler kapsamında ilanda bulunacak, mezunlar da bu firmaların ilanları hakkında bilgi sahibi olacak. Mezun Bilgi Sitemi'nin tanıtım toplantısında konuşan İEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Aşkar, 4 yıl üst üste TÜSİAD'ın "Bu Gençlikte İş Var" yarışmasında en çok proje üreten üniversite seçildiklerini, İngilizce eğitimin yanı sıra, ikinci yabancı dil eğitimi de verdiklerini vurgulayarak, "Bu niteliklerle donattığımız mezunlarımızın, üniversitemizin kurucusu olan İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın vizyonuna uygun olarak, iş dünyasıyla bir araya gelmesinde de üzerimize görevler düşüyor." dedi.

2017'de kuruldu

Prof. Dr. Aşkar, sistemin tamamen İEÜ'de üretildiğini, bunun işletim ve geliştirme süreçlerinde büyük avantaj olduğuna değinerek, "Sistem sadece mezunlarımıza yönelik olarak yapıldığından İŞKUR'dan da onaylı bir çalışma yapmış olduk." diye konuştu. Mezun Bilgi Sistemi'nin ilk kez 2017'de kurulduğunu, yapılan testler sonrasında bugünkü halini aldığını bildiren İEÜ Mezunlarla İlişkiler Ofisi Koordinatörü Özge Kulaçoğlu, "Sistemin çalışmasında en önemli kriterimiz verimdi. Kullanıcıların maksimum faydayı sağlamasını hedefledik." dedi. İEÜ Kariyer Yönlendirme Merkezi Koordinatörü Simge Atamer'de şuan sisteme kayıtlı 298 firma olduğunu vurgulayarak, "Firmalardan, ilanlarını açık olarak yayınladıklarında ilgisiz başvurular da aldıkları geri bildirimini alıyorduk. Bunu düzeltmek için filtreleme yöntemleri kullanıyoruz. Böylece firmalar çok daha etkili bir listeye ulaşmış oluyor." diye konuştu. Sisteme erişim, adresinden gerçekleşiyor.