If Wedding birinciliği sayesinde hayalini gerçekleştirdi

İzmir'den doğan "dünya markası" If Wedding Fashion, moda sektörüne genç ve öncü isimler de kazandırıyor. Fuar kapsamında düzenlenen Gelinlik Tasarımı Yarışması'nda 2015 yılının birincisi olan Taner Tabaklı, bu başarısı sonrasında kariyer basamaklarını çok hızlı tırmanmaya başladı. İZFAŞ'ın sağladığı olanakla kendi defilesini yaparak sektöre hızlı bir başlangıç yapan genç modacı, kendi markasını yaratıp tasarımlarıyla herkesi büyüledi. Rüyaydı, gerçek oldu

Sektöründe Avrupa'nın en büyüğü olarak kabul edilen If Wedding Fashion İzmir- Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, genç modacılar için de önemli fırsatlar doğuruyor. Fuar kapsamında düzenlenen Gelinlik Tasarımı Yarışması, önemli isimleri moda dünyasına kazandırmayı başardı. Bunlardan biri de, 2015 yılındaki yarışmanın birincisi Taner Tabaklı.





Türkiye’deki en mükemmel fırsat



Tasarım sektörünün genç temsilcilerinden Tabaklı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği işbirliğiyle düzenlenen yarışmanın, önünde yepyeni ve umutlu bir yol açtığını belirterek kendi markasını kurmasındaki en büyük etkenin, bu yarışmayı kazanarak yaptığı defile olduğunu ifade etti.





Yarışmanın genç tasarımcılar için “Türkiye’deki en mükemmel fırsat” olduğunu söyleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarım Bölümü mezunu Taner Tabaklı, “Bir hedefim vardı. kendi markamı kurmak ve moda evimi açmak. Sektörde yıllarca çalıştım. Gelinlik tasarım yarışmasına da sürekli katıldım. Hedefim hep birinci olmaktı, ikinci veya üçüncü olma değildi. Çünkü o defileyi yapmak istiyordum. Kendi markamı kurarken bunun önemli bir köprü olacağını düşünüyordum. 2015 yılında, tam 6. katılışımda birinci olmayı başardım. 2016 yılında yarışmanın ödülü olarak kendi defilemi yapma şansına sahip oldum" diye konuştu.







Bu ödül parayla ölçülemez



Dünyadaki moda devleri ve sektörün birbirinden önemli isimlerinin gözlerini çevirdiği bir platformda kendi defilesini düzenleme şansını yakalayan genç modacı, bu fırsatı iyi değerlendirdi ve hemen ardından kendi mağazasını açtı. Taner Tabaklı, "Serüvenimiz bu şekilde başladı. Kendi ismimi taşıyan bir marka için hızlı bir geçiş fırsatı doğdu. İki yıldır da fuarda katılımcı firma olarak yer alıyoruz. Yabancı müşterilerden siparişler alıyoruz. Fuar çok verimli geçiyor. Yeni mezun arkadaşlara mutlaka bu yarışmaya katılmalarını öneriyorum. Birincilik ödülü parayla ölçülemez. Arkanızda İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZFAŞ gibi kurumları alarak kendi defilenizi düzenliyorsunuz. İsminizi lanse etmek, kendi markanızı yaratmak için bu çok önemli bir fırsat . Bu yarışma If Wedding Fashion'ın yoncası. Gençler bu fırsatı kesinlikle değerlendirmeli" dedi.