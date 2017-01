IF Wedding Fashion Micaela Oliveira'nın defilesiyle açılacak

Sektöründe Avrupa'nın en büyüğü olan IF Wedding Fashion İzmir'in açılışı, Portekizli ünlü tasarımcı Micaela Oliveira'nın 'Once Upon a Time' Bir Varmış Bir Yokmuş koleksiyonu defilesiyle yapılacak. Fuar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 7 - 10 Şubat 2017 tarihlerinde 11. kez düzenlenecek

IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 7 - 10 Şubat 2017 tarihlerinde 11. kez düzenlenecek. Yalnızca profesyonel ziyaretçiye açık olarak Fuar İzmir'de gerçekleştirilen IF Wedding Fashion İzmir, bu yıl da ticaretin ve modanın merkezi olacak.

4 gün sürecek olan fuar; gala, Gelinlik Tasarım Yarışması final defilesi, performans defilesi ve 8 solo defile olmak üzere toplamda 11 defileye ev sahipliği yapacak. Fuarın birinci günü 7 Şubat saat 19.30'da gerçekleşecek olan gala defilesi ise dünyaca ünlü Portekizli tasarımcı Micaela Oliveira imzası taşıyacak. Micaela Oliveira gala defilesinde 25 modelle birlikte İzmir çıkarması yapmaya hazırlanıyor. "Ünlülerin Stilisti" olarak anılan Portekizli tasarımcı İzmir'de unutulmaz bir defile deneyimi yaşatmak için hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.



Bir varmış bir yokmuş



Her yıl birbirinden ünlü tasarımcıların gala defilelerine ev sahipliği yapan fuarda, bu yıl Micaela Oliveira'nın gelinlikten ve abiyeden oluşan 50 - 60 parçalık "Once Upon a Time" Bir Varmış Bir Yokmuş koleksiyonu modaseverlere şölen yaşatacak. Değerlerini koruyan, azimli ve esaslı kozmopolit kadınların niteliklerinden esinlenerek hazırlanan koleksiyon, hikayesiyle de merak uyandırıyor. Koleksiyonun, Cinderella masalındaki gibi sade bir lükslük, tatlı bir şıklık ve isyankar bir baştan çıkarıcılıktan esinlenerek oluşturulduğunu belirten Oliveira "Temiz kalbiyle, tatlı dokunuşlarıyla, sakin konuşmalarıyla bakmaya doyamadığımız Cinderella, dünyanın herhangi bir yerinden olabilir... Nerede olursa olsun her şafakta kendini yeniden yaratır. İşte benim koleksiyonumun çıkış noktası da bu küllerinden yeniden doğuş hikayesi" dedi.



Ünlülerin tasarımcısı



2002 yılında açtığı özel tasarım ve gelinlik atölyesinde çalışmalarını sürdüren Micaela Oliveira, özellikle futbol camiasının yakından takip ettiği bir isim. Birçok spor kulubü kendi arma ve renkleriyle giyim eşyası ve hediyelik eşya tasarlarken Benfica, Micaela Oliveira imzalı ve kulüp logolu gelinlik satışı yapıyor. Aynı zamanda; Keylor Navas, Pepe, Nani, Quaresma, Bruno Alves, Simão Sabrosa, Fábio Coentrão gibi dünyanın önde gelen futbol takımlarında oynayan futbolcuların eşlerini de giydiren Micaela Oliveira, tasarımlarıyla tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başarmış bir isim.

Fas Kralı VI. Muhammed'in eşi prenses Lalla Salma'nın da özel bir ödül töreni için giyeceği kıyafeti tasarlayan Micaela Oliveira öte yandan Portekiz'in ünlü isimleri; Cristina Ferreira, Rita Pereira, Diana Chaves, Mariana Monteiro ve Sónia Araújo'nun da stilisti.



Yalnızca profesyonel ziyaretçiye açık olarak Fuar İzmir'de gerçekleştirilen IF Wedding Fashion İzmir'in A ve B hollerinde firma stantları yer alırken, C holünde organize edilecek defilelerle İzmir'de moda rüzgarları esecek. Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde düzenlenen fuar; T.C. Ekonomi Bakanlığı, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve Mimar Kemalettin Moda Merkezi'nin destekleriyle gerçekleştiriliyor.