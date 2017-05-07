İGC piknik yaptı

İZMİRLİ gazeteciler bahar pikniğinde biraraya geldi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ile Buca Belediyesi işbirliğiyle Buca Gölet Tesisleri'nde gerçekleştirilen piknikte, İzmirli gazeteciler aileri ve çocuklarıyla yorgunluk attı

İGC piknik yaptı
İGC Başkanı Misket Dikmen, baharın yenilenme ve aydınlanma getirmesi için bu etkinliği düzenleme kararı aldıklarını kaydetti. Dikmen, “Etkinliğimiz sayesinde gazeteci dostlarımızla buluştuk, sohbet ettik. Dayanışma örneği sergiledik. Burayı bize tahsis edip bu kadar güzel ağırladığı için Buca Belediye Başkanımız Levent Piriştina'ya ve belediyenin çalışkan ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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