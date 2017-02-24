İhraç edilen savcı hakkında yakalama kararı

İzmir'de, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu, tümü beraat eden 357 sanıklı gizli bilgi ve belge bulundurma davasında yargılanan bazı kişilerin şikayeti üzerine, hakkında Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'nde dava açılan ve meslekten ihraç edilen savcı Zafer Kılınç için yakalama kararı çıkarıldı

Kamuoyunda 'Askeri casusluk' adıyla bilinen gizli bilgi ve belge bulundurma davasının soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Zafer Kılınç, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık hakkında iddianame hazırladı. 49'u muvazzaf asker toplam 93 kişi tutuklandı. İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Nisan 2013'te görülmeye başlanan dava, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasından sonra İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Bilirkişi heyetinin, delillerin gerçek olmadığına dair rapor düzenlemesi üzerine de tüm sanıklar geçen yıl şubat ayında beraat etti. Kısa süre önce de Yargıtay 16. Ceza Dairesi'de bu kararı onadı.



Gizli bilgi ve belge bulundurma davasında yargılanıp beraat eden Bilgin Özkaynak, Mustafa Ufuk Kök, Onur Süer, Doğan Şahin, Safiye Köten, Özcan Celep, İsmail Volkan Şahin, Nusret Güngör, Engin Çırakoğlu ve Taner Güçlü, kararın onanmasının ardından, iddianamenin temel aldığı 'Pandora' veri tabanı ile dijital görüntülerin usul ve hukuka uygun ele geçirilmediğini, komploya maruz kaldıklarını iddia edip, avukatları aracılığıyla savcı Zafer Kılınç hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu soruşturma sürdüğü sırada, Zafer Kılınç, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünden sonra, terör örgütü üyesi olmak suçundan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca (HSYK) meslekten ihraç edildi. Suç duyurularını değerlendiren Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianameyle Zafer Kılınç hakkında, 'Görevde yetkiyi zincirleme kötüye kullanmak', 'Özel hayatın gizliliğini zincirleme ihlal ve ifşa etmek', 'Hakaret' ve 'Verileri yok etmemek' suçlarından 8 yıla kadar hapis ceza istemiyle dava açtı. Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 1'inci sınıf savcı olan Zafer Kılınç'ın yargılanması için dosyayı Yargıtay'a gönderdi.



Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'nde bugün görülen davaya, şikayetci olan Bilgin Özkaynak'ın avukatı Muzaffer Sevgi Sakarya, Özcan Celep, İsmail Volkan Şahin, Doğan Şahin, Onur Süer ve Mustafa Ufuk Kök'ün avukatı Kemal Nevzat Güleşen, Mustafa Ufuk Kök ve Taner Güçlü katıldı. 12'nci Ceza Dairesi Başkanı Ahmet Er, sanık Zafer Kılınç hakkında 30 Kasım 2016 tarihinde hazırlanan iddianamenin Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildiğini okudu.



Bilgin Özkaynak'ın avukatı Muzaffer Sevgi Sakarya, "Müvekkilim İzmir'deki davada örgüt lideri olarak yargılanıp beraat etti. Beraat eden tüm sanıklar bu dosyada müşteki olmak istemektedir. Sanık Zafer Kılınç, usule aykırı arama ve yakalama kararı çıkartıp, dosyaya, finansör olarak yer alması için benim müvekkilimi dahil etmiştir. Müvekilim ile ilgili ele geçen imajlarla ilgili tüm taleplerimiz Kılınç tarafından reddedildi. Kılınç'ın hazırladığı ve müvekkililin de yargılandığı o davanın iddianamesi incelendiğinde hukuki temelden yoksun olduğunu göreceksiniz. İddianame demeye bin şahit lazımdır. İddianamade suçlandıkları tüm olayların başkaları tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Bu nedenle sanıktan şikayetçiyiz" dedi.



Duruşmaya katılan askeri savcı Mustafa Ufuk Kök de suçsuz yere 16 ay boyunca cezaevinde kaldığını belirterek, şikayetçi olduğunu söyledi.



Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, mağdurların davaya katılma taleplerinin kabulüne, sanık hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verip, duruşmayı nisan ayına erteledi.