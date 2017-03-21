İhsan Alyanak Parkı Cuma günü açılıyor

Konak Belediyesi, İzmir Belediyesi'nin eski başkanlarından merhum İhsan Alyanak'ın adını taşıyan Kılıçreis Mahallesi'ndeki İhsan Alyanak Park'ında bir süredir devam eden bakım ve yenileme çalışmalarını tamamladı. Park 24 Mart Cuma günü saat 17.00'de törenle açılacak.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, yeniden tasarlanıp bambaşka bir görünüme kavuşan parkı aynı zamanda İhsan Alyanak'ın da anılacağı bir törenle hizmete açacaklarını söyledi. Yoğun uğraşlar sonunda çok güzel bir park inşa ettiklerini belirten Başkan Pekdaş, 'Tüm hemşehrilerimizi bu güzel buluşmaya davet ediyorum' dedi.



Pekdaş, üç yıllık görev süresinde ilçedeki parklara yönelik ciddi düzenlemeler yaptıklarını, birçok parkı yenilediklerini, yenilemeye de devam edeceklerini dile getirdi. Toplamda 5576 metrekare alana sahip Kılıçreis İhsan Alyanak Parkı Konak Belediyesi'nin Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yeni baştan tasarlandı. Büyük bir titizlikle yürütülen bakım ve yenileme çalışmaları sonucunda eski görüntüsü giden park, görkemli bir hale dönüştü. Mevcut yeşil alan artırılarak 2 bin 817 metrekareye çıkarılırken, 373 metrekarelik alan içerisine 186 metre uzunluğunda tartan pist oluşturuldu. Bu yürüyüş alanın çevresi de çim serimi ile yeşillendirildi.





