İKÇÜ'den ABD'ye tepki

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarına tepki gösterdi

Üniversite Senatosu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin kararların kınadı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Senatosu olarak ABD yönetimi tarafından uluslararası hukuk hiçe sayılarak, tek taraflı gümrük vergileri iki katına çıkarılarak ve zorbalıkla döviz üzerinden manipülasyon yapılarak, Türk ekonomisinin hedef alınmasını şiddetle kınıyoruz. Büyük bir ferasetle, Türkiye'ye karşı ilan edilmiş olan ekonomik ve finansal savaşın doğrudan iradesine, istiklal ve istikbaline yönelik bir tehdit olduğunu algılayarak tepkisini ortaya koyan milletimizle birlikte, gereken bütün tedbirleri alan hükümetimizin ve devletimizin yanında, üzerimize düşen bütün görev ve sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."