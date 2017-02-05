İKÇÜ’den hayata sanat, kadına hayat

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (İKÇÜSEM) ve Kadın Hakları Koruma Derneği tarafından hazırlanan, "Hayata Sanat Kadına Hayat" projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından kabul edilen projeler arasında yer aldı

İKÇÜSEM Müdürü Yrd. Doç.Dr. Tolga Şentürk ve Müdür Yardımcısı Yrd. Doç.Dr. Ahmet Aykaç, kadınların iş gücü piyasasına katılımını arttıracak proje ile ilgili bilgi verdi. Projeye başvuran adaylar arasından seçilen 50 kadına yaklaşık yedi ay boyunca İKÇÜ’de mesleki eğitim vereceklerini belirten Yrd.Doç.Dr. Şentürk, “Mart ayından itibaren başlayacak derslerde, uygulamalı hüsn-i hat, deri mozaik ve takı-tasarım öğretilecek. Kişisel Gelişim Eğitimlerinde de bayanlara, İngilizce ve bilgisayar kursları ile sosyal yönden farkındalıklarını arttırmayı hedefleyen 10 adet seminer verilecektir. Katılımcıların aldıkları girişimcilik eğitimi neticesinde KOSGEB sertifikası almaları sağlanacaktır. Böylelikle kadınlar kendi işlerini kurup emeklerini ekonomiye kazandırabilirler" dedi.



“e-TİCARETTE KADIN İMZASI"



Son dönemlerde revaçta olan e-ticaret piyasasında kadınların da söz sahibi olması adına bu alanda da eğitimi vereceklerini belirten Yrd. Doç.Dr. Şentürk, kadınların böylelikle el emeklerini global ve ulusal çapta önde gelen e-ticaret sitelerine pazarlayabilme yetisi kazanacağını ifade etti. Şentürk, “Kursiyerler henüz eğitimleri bitmeden e-ticaret siteleri üzerinden gelir elde etmeye başlayacaklar" dedi. İKÇÜSEM Müdür Yardımcısı Yrd. Doç.Dr. Ahmet Aykaç ise kadınlara proje boyunca, günlük ulaşım ve yemek masraflarını karşılayacak miktarda ödeme yapılacağını, “Eğitimlere katılmak istiyorum ama küçük çocuğum var. Bakımını nasıl karşılayacağım" diyenler için de ücretsiz kreş ve bakım hizmeti verileceğini kaydetti. Yrd.Doç.Dr. Ahmet Aykaç , proje sonunda kadınların ayrımcılık, önyargı ve klişe düşüncelere karşı koyması, anayasal haklarının farkında olması, istihdama yönelmesi ve ekonomik özgürlüklerini elde etmesi adına fayda sağlayacaklarını vurguladı.





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