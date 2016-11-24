İki başkan yetiştiren öğretmen

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina anlamlı bir ziyarette buluştu. Suphi Koyuncuoğlu Lisesi’nde Atila’nın, Çakabey Lisesi’nde de Piriştina’nın sosyal bilgiler öğretmenliğini yapan Neriman Dilekcan iki başkanı misafir etti





İkisi de çok başarılı ve iyi öğrencilerdi



Cumhuriyet’in bir öğretmeni olarak çok mutlu olduğunu ifade eden Neriman Dilekcan “Olgun Atila da



Güzel okullarda çok iyi öğretmenlerimiz oldu



Öğretmenler Günü’nde mutlu bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila şöyle konuştu: “ Öğretmenimizi ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Öğretmenler Günü vesilesiyle bir araya geldik. Bu yüzden büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Gerçekten bizler çok şanslıydık. Güzel okullarda okuduk. İyi öğretmenlerimiz vardı. Bizi aydınlattılar. Cumhuriyetçi ve Atatürkçü eğitimleri sayesinde bugün her şeyi daha bilimsel ve evrensel değerlendirebiliyoruz. Bizim de görevimiz öğretmenimizin bize verdiği bilgileri bizden sonraki kuşaklara aktarmak. Biz de belediye hizmetleri yanında kentimizdeki eğitim anlamındaki yatırımlara da devam ediyoruz. Başta Neriman öğretmenimiz olmak üzere, bütün öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyor ve teşekkür ediyorum.”



Ne kadar teşekkür etsek az



Bornova’da Neriman öğretmenin misafiri olduklarını belirten Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da “Ben onun şahsında bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Bugün burada bulunma sebebimiz yıllarca verdiği eğitim mücadelesi ile bizi yetiştiren Neriman Hocamıza bir kez daha teşekkür edebilmek. Onlar çok güzel insanlar yetiştiriyorlar. Belediye başkanları, müteahhitler, mühendisler, doktorlar, öğrenciler, savcılar yetiştiriyorlar. Bugün de bizler yanındayız. Ne kadar teşekkür etsek, duygularımızı belirtsek az. Bu ülke öğretmenlerin emekleriyle bugünlere geldi ve bundan sonra da bu mücadelenin en önemli rolünü öğretmenler üstlenecek. Hiç merak etmesin ki; yetiştirdikleri bizim gibi öğrenciler olduğu sürece kurucu zihniyetten çağdaş ülke ve medeni sınırlarından asla ödün vermeyeceğiz. İçiniz rahat olsun” diye konuştu. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila ile Buca Belediye Başkanı Ahmet Piriştina ortak öğretmenleri olan Neriman Dilekcan’ı evinde ziyaret etti. Suphi Koyuncoğlu Lisesi’nde Atila’nın, Çakabey Lisesi’nde de Piriştina’nın sosyal bilgiler öğretmenliğini yapan Dilekcan, iki öğrencisinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dilekcan’ın, Bornova Erzene Mahallesi’ndeki ziyarette bol bol eski günler ve anılar konuşuldu. İki başkan yetiştiren Neriman Dilekcan’ın, gurur ve mutluluğunu gözlerinden okundu. Bu arada Neriman öğretmenin eşi M. Ziya Dilekcan’ın yaş günü pastası da hep birlikte kesildi.Cumhuriyet’in bir öğretmeni olarak çok mutlu olduğunu ifade eden Neriman Dilekcan “Olgun Atila da Levent Piriştina da çok iyi öğrencilerimdi. Şimdi onları bu görevlerde görmek benim için çok büyük bir gurur. Buraya gelip evimde ziyaret etmeleri beni çok mutlu etti. Öğretmenlik mesleğinin ödülleri bunlar. Ben Atatürkçü ve Cumhuriyetçi çocuklar yetiştirdim. Atatürkçü düşünce ile karanlıkları aydınlatacağımızı düşünüyorum. Ülkemizdeki eğitimin daha iyi noktalara gelmesini istiyorum” dedi.Öğretmenler Günü’nde mutlu bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila şöyle konuştu: “ Öğretmenimizi ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün Öğretmenler Günü vesilesiyle bir araya geldik. Bu yüzden büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Gerçekten bizler çok şanslıydık. Güzel okullarda okuduk. İyi öğretmenlerimiz vardı. Bizi aydınlattılar. Cumhuriyetçi ve Atatürkçü eğitimleri sayesinde bugün her şeyi daha bilimsel ve evrensel değerlendirebiliyoruz. Bizim de görevimiz öğretmenimizin bize verdiği bilgileri bizden sonraki kuşaklara aktarmak. Biz de belediye hizmetleri yanında kentimizdeki eğitim anlamındaki yatırımlara da devam ediyoruz. Başta Neriman öğretmenimiz olmak üzere, bütün öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyor ve teşekkür ediyorum.”Bornova’da Neriman öğretmenin misafiri olduklarını belirten Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina da “Ben onun şahsında bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Bugün burada bulunma sebebimiz yıllarca verdiği eğitim mücadelesi ile bizi yetiştiren Neriman Hocamıza bir kez daha teşekkür edebilmek. Onlar çok güzel insanlar yetiştiriyorlar. Belediye başkanları, müteahhitler, mühendisler, doktorlar, öğrenciler, savcılar yetiştiriyorlar. Bugün de bizler yanındayız. Ne kadar teşekkür etsek, duygularımızı belirtsek az. Bu ülke öğretmenlerin emekleriyle bugünlere geldi ve bundan sonra da bu mücadelenin en önemli rolünü öğretmenler üstlenecek. Hiç merak etmesin ki; yetiştirdikleri bizim gibi öğrenciler olduğu sürece kurucu zihniyetten çağdaş ülke ve medeni sınırlarından asla ödün vermeyeceğiz. İçiniz rahat olsun” diye konuştu.