İki genç kıza çarpan Suriyeli tutuklandı

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencileri 16 yaşındaki Simge Kekeç ile aynı yaştaki arkadaşı Hilal Önder'e çarpan Suriyeli sürücü S.H., tutuklandı. Genç kızların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi

Kaza, geçen pazar günü saat 18.00 sıralarında Dostluk Bulvarı'nda meydana geldi. Gaziemir yönüne seyir halinde olan Suriyeli sürücü S.H.'nin kullandığı 35 MB 0030 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Karabağlar Cumhuriyet Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Simge Kekeç ile arkadaşı Hilal Önder'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre ileriye savrulan Kekeç ve Önder ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Kekeç, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Önder ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Önder ile Kekeç'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.



Minibüsü kaza yerinde bırakarak kaçmaya çalışan S.H., mahalle sakinleri tarafından yakalanarak dövüldü. Polis, S.H.'yi polis otosuna bindirerek vatandaşların elinden kurtarıp olay yerinden uzaklaştırdı. Bunun üzerine vatandaşlar taş ve sopalarla minibüsün camlarını kırdı. Kazanın ardından gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.H., tutuklandı.