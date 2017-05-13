İki grup kavga etti, olan yoldan geçen kadına oldu

İzmir Konak'ta aralarında husumet bulunan iki grup kavga etti. Olan ise o sırada sokaktan geçen 38 yaşındaki Neşe Karaca'ya oldu

Alınan bilgiye göre dün akşam İzmir'in Konak İlçesi'nde aralarında anlaşmazlık bulunduğu öğrenilen iki grup kavga etti. Kavgada silahlar da çekildi. Kavga eden grubun silahından çıkan kurşun ise o sırada oradan geçmekte olan 38 yaşındaki Neşe Karaca'ya isabet etti. Yaralı kadını görenler olayı hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı kadın Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak talihsiz kadın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Polis, Karaca'yı öldüren kişiyi bulmak için arama başlatırken, talihsiz kadının cesedi ise İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.



