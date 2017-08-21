İki kez ameliyat olan Gizem, kazıttığı saçlarını hasta çocuklar için bağışlayacak

Beyninden iki kez ameliyat olmasına rağmen iyileşemeyen lise öğrencisi Gizem Fındık, operasyon öncesi kazıttığı saçlarını kanser hastası çocuklara peruk olarak bağışlamak için saklıyor

Karabağlar ilçesi Barış Mahallesi'nde yaşayan Gizem Fındık, henüz anne karnındayken babasını kaybetti.



Annesi Fidan Fındık'ın gündelikçi olarak çalışarak büyüttüğü Gizem, Karabağlar Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe Bölümü'nün 11. sınıfına kadar takdir ve teşekkür belgeleri alarak başarılı bir öğrenci oldu.



Gözlerde şişme, halsizlik, denge kaybı gibi şikayetlerle geçen yıl Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Gizem'in beyninde portakal büyüklüğünde tümör tespit edildi.



Riskli bir ameliyatla tümörden kurtulan Gizem'in kafatasındaki sıvının tahliyesi için takılan şant sağlıklı çalışmadı ve lise öğrencisi kız, ilk ameliyattan 4 ay sonra bir kez daha ameliyat masasına yattı.



Her iki operasyon öncesinde de saçlarını kazıtmak zorunda kalan Gizem, çok sevdiği saçlarını bir kanser hastası çocuğa bağışlamak için saklamaya başladı.



Takılan yeni şantın da sağlıklı çalışmaması nedeniyle doktorlarının yeni bir ameliyat yapılması gerektiğini belirttiği Gizem, iyileşip bir gün yeniden okula gidebilmeyi, sakladığı saçlarını da hasta bir çocuğa bağışlamayı umut ediyor.





Annesinin gözbebeği

Gizem okula gitmek istiyor