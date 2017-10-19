İki kız kardeş, 100 milyonluk mirası paylaşamadı

İzmir'in gayrimenkul zenginlerinden olan ve 83 yaşında ölen Mehmet Ertuğrul Leblebicioğlu'nun, büyük kızı Ayşe Gülden Leblebicioğlu Ünal'ı 100 milyon liralık mirasından mahrum bıraktığı vasiyatname, itiraz üzerine görülen davada, o sırada Alzheimer hastası olduğu belirlendiği için iptal edildi

İzmir'de apartman daireleri, işhanları, dükkanlar ve yazlıkları bulunan gayrimenkul zengini, iki çocuk babası Mehmet Ertuğrul Leblebicioğlu'nun doktor olan büyük kızı 56 yaşındaki Ayşe Gülden Leblebicioğlu Ünal, 2013 yılında babasının Alzheimer hastası olduğunu, akıl yürütme, yargılama ve iletişim kurmakta güçlük çektiğini ve kız kardeşinin babasına ait hesapları kontrol altında tuttuğunu iddia ederek, vasi atanması için dava açtı. Leblebicioğlu'nun diğer kızı 52 yaşındaki Şebnem Leblebicioğlu Mızzı ise "Babamın akli dengesi yerinde" diyerek itiraz etti. Mahkeme, bilirkişinin Leblebicioğlu'nun akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde verdiği rapor doğrultusunda, vasi atanmasına karar verdi. Temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtay'da bulunduğu sırada, Mehmet Ertuğrul Leblebicioğlu 2015 yılında hayatını kaybetti.



VASİYETNAME İLE ŞOKE OLDU



Leblebicioğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan, noterde hazırlatılmış vasiyetnamede, kendisine vasi atanması için dava açan büyük kızı Ünal’ı, 100 milyon liralık mirasından mahrum bıraktığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Ayşe Gülden Leblebicioğlu Ünal, vasiyetnamenin iptali için dava açtı.



İzmir 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ve sadece tarafların avukatlarının katıldığı davanın son duruşmasında karar çıktı. Hakim, Leblebicioğlu’nun kendisine vasi atanmadan önce vasiyetnameyi hazırladığını, ancak Adli Tıptan alınan raporlara göre, vasi atanmadan önce de Alzheimer hastası olduğunu belirterek, vasiyetnameyi iptal etti.



Mehmet Ertuğrul Leblebicioğlu'nun eşi 82 yaşındaki Gönül Leblebicioğlu'nun da uzun süredir yatağa bağımlı hasta olduğu öğrenildi.