İki minik yürek, iki ailenin dramı

İzmir'in Narlıdere İlçesinde yaşayan Dilmaç ailesinin kızı 15 aylık Nazlı ile Bakar ailesinin kızı 7.5 aylık Asmin, agresif bir kanser türü olan 'nöroblastom'un pençesinde yaşam savaşı veriyor. Ekonomik zorluklar içindeki iki aile, Narlıdere Kaymakamlığı ve hayırseverlerin yardımlarıyla ayakta durmaya çalışıyor

Ağrı'dan İzmir'e gelen iki aile, kanser hastası çocuklarının tedavisi için çırpınıyor. İnşaat işçisi olan ancak şu an vatani görevini yapan 29 yaşındaki Abdülaziz Dilmaç'ın eşi 25 yaşındaki Nurcan Dilmaç, 15 aylık kızları Nazlı Dilmaç'ın nöroblastom türü kanser hastası olduğunu öğrenince, tedavisi için 9 ay önce İzmir'e geldi. Aile kızlarını kurtarabilmek için İzmir'e gelerek Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Nazlı'nın tedavisine Çocuk Onkoloji Bölümü'nde başlandı.



Minik Nazlı'nın tedavisi sürerken, Dilmaç ailesi akrabaları olan 29 yaşındaki Ercan Bakar ile 22 yaşındaki Fazile Bakar çiftinin 7.5 aylık kızları Asmin'in de aynı hastalığın pençesine düştüğünü öğrendi. Bakar çifti de çocuklarını aynı hastanede tedavi ettirmek için Ağrı'dan İzmir'e geldi. Maddi güçlük çeken iki aile, ortaklaşa iki odalı bir ev kiralayarak, hastaneye buradan gitmeye başladı.



AİLE YARDIM BEKLİYOR



Elanur adında 2.5 yaşında sağlıklı bir kızı daha olan Ercan Bakar, "İlk çocuğumuzu da 6 aylıkken bu hastalıktan kaybettik. Çok zor bir durum, Allah kimsenin başına vermesin. Abdülaziz Dilmaç'ın da ilk çocuğu daha eşi 8 aylık hamileyken bu hastalıktan öldü. Tedavi şansı olur diye buraya geldik. Ancak zor durumdayız. Sadece hastalık değil geçim sıkıntısı da bizi zorluyor. Yalova'da inşaatlarda boya ve alçı ustası olarak çalışıyordum. Çocuğumun hastalığını öğrenince, o sırada Ağrı'da bulunan eşimi ve çocuklarımı alıp İzmir'e getirdim. Şu an işsizim. Bu hastalık nedeniyle kredi kartı kullanmıştım. İş bulamayınca onları da ödeyemedim, icralık oldum" dedi.



YAŞADIKLARI EV ÇOCUKLARA UYGUN DEĞİL



İki ailenin dükkandan bozma bir evde yaşadığını söyleyen akrabaları Hatice Yolcu, "Çok zor durumdalar. Bir yatak odası bir de salon var. Mutfak, banyo ve sokak kapısı direk salona açılıyor. Burası çok rutubetli. Sıcak su yok. Çamaşır makinesi ve buzdolabı çalışmıyor. Çocukların durumuna hiç uygun bir ortam değil. Abdülaziz Dilmaç şu an askerde. Ercan da iş arıyor. Hiçbir gelirleri yok. Narlıdere Kaymakamlığı kira yardımı yapıyor. Çevredeki vatandaşların da yardımlarıyla şuan ayakta kalmaya çalışıyorlar" diye konuştu.



ÇOCUKLARI İÇİN YARDIM BEKLİYORLAR



Çocukların günlük ihtiyaçlarını da karşılayamadıklarını belirten Hatice Yolcu, şöyle konuştu:



"Sağolsun çevredekiler yardım ediyorlar ancak tabii ki bir yere kadar. Çocuklar için, bez, mama, süt, ıslak mendil, hastaneye yattıklarında kullandıkları sarf malzemeleri konusunda ihtiyaçları var. Yardımlarla bir yere kadar ayakta durulabilirler. Aslında Ercan Bakar'a iş imkanı sağlansa aile daha rahat geçinebilir hale gelecek. Şu an yeşil kartları olduğu için Narlıdere Kaymakamlığı kira yardımı yapıyor."



NÖROBLASTOM NEDİR?



Nöroblastom çoğunlukla erken çocukluk döneminde, 5 yaş altı çocuklarda, ortaya çıkar. Bazen doğumdan önce oluşur ama genellikle, büyümeye başlayıp, belirti verdikten sonra fark edilir. Çok ender olarak, doğum öncesi ultrasonda tespit edilir. Nöroblastom, beyinden tüm vücuda mesaj taşıyan sinir sistemi kaynaklı bir kanser türüdür. Genellikle, böbreküstü bezlerindeki sinir hücrelerinde başlar. Böbreküstü bezleri kalp atışlarını, tansiyonu, kan şekerini düzenleyen önemli hormonları salgılar. Bazı vakalarda ise boyun, göğüs, karın ve pelvisteki sinir hücrelerinde başlar. Nöroblastom kimi zaman ise omurga ve omurilikteki sinir hücrelerinde görülür. Günümüzde, nöroblastom için henüz kesin bir tedavi bulunamamıştır. Bundaki ana neden, nöroblastom vaka sayısının az olması ve buna bağlı olarak, kullanılan tedavi yöntemlerini geliştirebilmek için ayrılan araştırma bütçelerinin çok kısıtlı olmasıdır.





Kaynak: