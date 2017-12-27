İki üniversite bitirdi, çaycı oldu!

İzmir'de iki üniversite mezunu olan 32 yaşındaki Semih Güler, iş bulamayınca çay ocağı işletmeye başladı

Üniversite mezunlarının iş bulma sıkıntıları sürüyor. İş bulamayan mezunlar ise geçimlerini sağlamak için başka işlere yönelmek durumunda kalıyor. Bunlardan biri de İzmir'in Konak İlçesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Semih Güler. Güler ilk olarak Muğla Üniversitesi'nde Turizm Seyahat İşletmeciliği bölümünü okudu. Mezun olduktan sonra çeşitli otellerde ve turizm acentalarında çalışan Güler, yazın çalışıp kışın işsiz kaldığını söyleyerek başka bir bölüm okumaya karar verdi. Bankacı olma hayali olan Güler daha sonra da Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okudu. Buradan da mezun olduktan sonra banka sınavlarına giren Güler, bankada iş bulamayınca çeşitli fabrikalarda bir süre çalıştıktan sonra çaycı olmaya karar verdi.



Bir yakının yanında çaycı olarak çalışan Güler, 3 yıl önce de çayocağını devraldı. Eşinin yaptığı börekleri dükkanda sattığını belirten Güler, giderlerini çıkardığında aylık ortalama 2 bin 500 TL kazancının olduğunu söylüyor. Çok iş denediğini ama bankacı olmayı çok istediğini belirten Güler, bütün kapılar yüzüne kapanınca da çaycı olmak durumunda kaldığını söyledi.



Müşteriler 'diplomat' diyor

İki üniversite mezunu olduğu için müşterilerinin kendisine 'diplomat' dediğini de anlatan Güler, "Çay ocağını saat 06.00'da açıp 20.00'de kapatıyorum. Başka bir işte bu kadar mesai yapsam herhalde patronun gözüne girerdim" şeklinde konuştu.