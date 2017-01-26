İki yaka İzmir Körfez Geçişi Projesi için birleşti

İzmir’in gözde merkezi ve en büyük rekreasyon alanlarından olan İnciraltı’ndaki imar problemleri ile alanın kente kazandırılması için çaba sarf eden İnciraltı 2. Nesil Toprak Sahipleri Platformu’na, kentin diğer yakası Karşıyaka’dan destek geldi

Bünyesinde birçok alt kuruluş ve derneği barındıran Karşıyaka Birliği Dernekler Federasyonu, platform ile birlikte İnciraltı Körfez Restoran'da düzenlenen ve kendi tuttukları takımlarının flamaları ile katıldıkları ortak basın açıklamasında yakın zamanda yapımına başlanması düşünülen İzmir Körfez Geçiş Projesi’ni gönülden desteklediklerini açıkladı. Konu ile ilgili konuşan Federasyonun Başkanı Mehmet Yıldırım, “Bu proje iki yakada gönülleri buluşturacağına inanıyoruz" dedi. İnciraltı 2. Nesil Toprak Sahipleri Platformu Başkanı Tayfun Karabulut, 9 Eylül'te ilk kazmanın vurulmasını beklediklerini belirterekş şöyle konuştu:

“Bu projenin hayata geçirilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. İzmit Körfez Geçişi, Osman Gazi Köprüsü'ne, kuş türlerinin yaşadığı 'Hersek Lagünü' için kavis verilmişti. Yapılacak olan İzmir Körfez Geçiş Projesi'nde de aynı hassasiyetin yaşanacağına inanıyor ve güveniyoruz. Körfez Geçiş Projesi'ne itiraz edip 'hiç yapılmasın' yaklaşımı, şehrimizin ilerlemesine ve gelişmesine engel olmaktır. İzmirli Başbakanımız Binali Yıldırım’ın şehrimize kazandıracağı en büyük yatırımlardan biri ve şehrimiz için bir sembol olacak olan, tüm İzmir’in merakla beklediği İzmir Körfez Geçiş Projesi için, Başbakanımızın şehrimize yapacağı ilk ziyarette, tarih açıklamasını büyük bir heyecanla bekliyoruz. Beklentimiz, ihalenin 65. Hükümetimizin yıldönümü olan 2017 Mayıs ayına kadar yapılması ve ilk kazmanın şehrimizin doğum günü 9 Eylül’de vurulmasıdır."



“GÖKDELEN DEĞİL, SAĞLIK TURİZMİ İSTİYORUZ"



İzmir Körfez Geçişi ve İnciraltı’nın planlanması ile İzmir’in ciddi anlamda ekonomik sıçrama yaşayacağına inandıklarını ifade eden Karabulut, alanda gökdelen inşaatlarının değil, katma değer yaratacak sağlık turizmini arzuladıklarını vurgulayarak, “Son 40 yılın gerçek çevrecileri İnciraltı toprak sahipleri olarak, topraklarımıza gecekondular yapmayarak, yaptırmayarak İnciraltı’nı bugüne kadar bizler koruduk. Bugün yine biz toprak sahipleri olarak bir kez daha sesleniyoruz; Topraklarımıza gökdelen imarı istemiyoruz. Altımız jeotermal, önümüz kent ormanı ve deniz olan, havalimanına 22 km uzaklıkta bulunan 5 milyon metrekarelik topraklarımıza Sağlık Turizmi odaklı planlamalar ile şehrimize emaneti teslim etme gururunu taşıyacağız. Bu da has İzmirli olduğumuzun ispatıdır. Örneği olmayan topraklarımızın, çevreci ve sağlık turizmi odaklı planlanmasıyla, şehrimize 15 bin istihdam kazandırılacaktır. İzmir Kent Ormanı karşısında bulunan, dünyanın hayran kaldığı topraklarımız planlanarak ülkemize yüksek oranda katma değer getirecektir" dedi.



KARŞIYAKA GÖNÜLDEN DESTEK VERİYOR



Karşıyaka Birliği Dernekler Fedarasyonu Başkanı Mehmet Yıldırım ise projenin iki yakayı gönülden birbirine bağlayacağını söyledi. Yıldırım, “İzmir Körfez Geçiş Projesi'ni biz Karşıyakalılar olarak çok önemsiyoruz. Bu projenin sadece yol anlamında iki yakayı değil, gönülleri de buluşturacağına inanıyoruz. Böylesi mega projeler artık şehrimize biran evvel kazandırılmalıdır. Hükümet ve Büyükşehir Belediyesi birlikte çalışarak hizmetlerin büyümesi devam etmelidir. İnciraltı Kent Ormanı karşısında bulunan kamuya faydasız toprakların, sağlık turizmi odaklı planlanması ve İzmir Körfez Geçişi ile taçlanması, şehrimize büyük bir ivme kazandıracaktır. Toprak sahiplerini mağdur etmeden biran önce planlama çalışmasının tamamlanmasını bekliyor ve tam destek veriyoruz. Bu konuda devletimize, hükümetimize ve yerel yönetimimize güveniyoruz" dedi.