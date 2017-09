İkili öğretim teneffüsleri yedi!

İkili eğitim sisteminin öğrenci güvenliği açısından sıkıntıya neden olduğunu söyleyen Eğitim İş Buca Temsilcisi Başkanı Yusuf Kaya, 'Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri derslik ihtiyacının giderilememesi. Ders saatlerinden kısan okul yönetimi, teneffüs saatlerini de daraltıyor. Teneffüs ihtiyacını gidermeyen öğrenci ne derse odaklanabiliyor ne de sağlıklı bir eğitim dönemi geçirebiliyor' dedi



- Uyum haftası amacıyla lise 9. sınıf öğrencileri ve birinci sınıflar için ders ler geçtiğimiz hafta başladı. 2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk ders zili ise bugün çalıyor. 2,5 milyon öğrencinin ders başı yapacağı eğitim dönemi, okulların tekli ve ikili eğitim sorununu yeniden gündeme taşıdı. Hem öğrenciler hem de aileler tekli eğitim uygulamasına geçilerek, karanlık vakitlerde ders başı yapılmasına son verilmesini istedi. Konu hakkında düşüncelerini dile getiren Eğitim İş Buca Temsilcisi Yusuf Kaya, ikili eğitim (sabahçı-öğlenci) modelinin sorunları da beraberinde getirdiğini kaydederek, 'Öğrenciler geç saatlere kalmasın diye bazı okul yönetimleri ders saatlerini sıkıştırmaya çalışıyor. Böylece öğrencilerimizin teneffüs saatleri de 5'er dakikaya düşürülüyor. Öğrenci 40-45 dakika ders görmeli, 10'ar dakikalık da teneffüs kullanmalı. Teneffüs ihtiyacını gidermeyen öğrenci ne derse odaklanabilir ne de sağlıklı bir eğitim dönemi geçirebilir' diye konuştu.Öğrenci giriş çıkış saatleri hakkında açıklamalarda da bulunan Kaya, ikili eğitim modeli sürdüren okullarda eğitim gören öğrencilerin okula erken gidip, geç döndüklerini belirterek, bu sorunun ulaşım konularında onlarca sıkıntıyı biraraya getirdiğini söyledi. Kaya, 'Valilik giriş çıkış saatlerini okullara, bıraktı. Okul yönetimi biraraya gelerek ders başlangıç ve bitiş saatlerini ayarlayacak. Geçtiğimiz yıllar, öğrencilerin sabah erken saatte ve ya gece karanlığında okula gidiş ve dönüş yapmaları bir çok aileyi tedirgin etti. Okul yönetimi ders saatlerini ayarlamak için teneffüsü kısıyor. Öğrencilerin in az 10 dakika teneffüs yapması gerekiyor. 5 dakikaya indiren okullar var. Bir çok şehirde 5'er katlı lise binaları mevcut. Öğrenci 5 dakikalık teneffüs molasına indiği zaman ders zili yeniden çalıyor. Dolayısıyla ihtiyaç giderilmemiş oluyor. Çözüm yolu bu değil' diye konuştu.Kaya, 'Türkiye'de eğitimin en büyük sorunu derslik eksiğine çözüm üretilememesi' diye açıklayarak, 'Okul eksiğimizin olması, ülkemizin en temel problemlerinden bir tanesi. Yeni dersliklere, yeni binalara kapı aralamak gerekiyor. Derslik ihtiyacımız ortadan kalktığı zaman, öğrenciler sabah karanlığına kalmadan eğitim başında olacak. 15.30 gibi ders saatleri son bulacak. Ayrıca ders saatleri rahat olduğu için öğrenci 1 saat öğlen arası vererek, yemek arası veriyor' diye kaydetti.Derslik ihtiyacının giderilmesiyle beraber öğrenci sorunlarının büyük kısmının giderilebileceğine dikkat çeken Yusuf Kaya, 'Okul binalarımız kısıtlı olduğu için bazı okullar ikili eğitime (sabahçı-öğlenci) devam ediyor. İkili eğitim her zaman hem öğrenciye, hem aileye hem vatandaşa zarar vermiştir. Sabahçı öğrenciler sabah okula giderken memurların işe başlama saatine denk geliyor. Öğlenci gurubu öğrencilerin okul çıkış vakitleri yine memurların iş çıkışına denk geliyor. Bu trafik sorununu ortaya çıkarıyor. Tekli öğretim uygulaması hem trafik sıkışıklığına son verir, hem de öğrencilerin karanlık saate kalmasını engelleyerek, güvenlik açısından çok sağlıklı bir sistem yaratır' diye ifade etti.Yaz saati uygulamasına son verilmeyip, kış saati uygulamasına geçilmemesi, milyonlarca aileyi kızdırdı. Tekli öğretime geçilmesi taraftarı olduklarını dile getiren aileler, 'Çocuklarımız ya sabahın erken saatinde okula gidiyor ya da akşam karanlığında okuldan çıkıyor. Bazen evlatlarımızı okula götürmeye veya almaya vaktimiz olmuyor. Çocuklarımız karanlık saatlerde okula gidip gelirken rahatsız oluyoruz. Yollarda her türlü insan olabiliyor. Öğrenciler bu kadar karanlık saatlere kalmamalı. Sabahçı-öğlenci sistemine son verilmeli. Bazı okullarda tekli örğün eğitim uygulaması var, bu düzen her okula getirilsin. Sabahçı öğlenci sistemi son bulsun' dedi.