"İktidardan İzmir iş dünyasına Özgener baskısı" iddiası

İzmir Ticaret Odası meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerine ‘Özgener’e iktidarın destek verdiği’ iddiaları damgasını vurdu. İktidarın son günlerde bütün birimleri tarafından iş insanlarını aradığını ve Özgener için oy istediğini söyleyen Yüksel, ‘312 numaralı alan koduyla iş insanları aranıyor. İş insanları direk Ankara’dan aranıyor. İktidar devletin imkanlarıyla Özgener’i destekliyor. Bu durum ise en çok Özgener’e zarar verir’ dedi

Ali Budak- İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimi için seçim listelerinde yer alan 41 bin 651 üye, 79 komitede 429 komite üyesi ve 175 meclis üyesi seçecek. Bugün sabah saatlerinden itibaren oy kullanmak için Fuarİzmir’in yolunu tutan oda üyeleri, seçimin yapılacağı holün önünde ve Gaziemir yolunda yoğunluk oluşturdu. Fuarİzmir’in önünde uzun araç kuyruğu oluşurken, bazı üyelerin bu kuyruktan dolayı geri döndüğü ve oy kullanmaktan vazgeçtiği belirtildi.



‘Müftülük dışında herkes Özgener’e oy verilmesi için arıyor’



Hükümetin bakanlıklar ve bütün müdürleri aracılığıyla iş insanlarını aradığını ve



‘312 numaralı çağrılar geliyor’



İktidarın devletin gücünü bu seçimde kullandığını belirten 24. Dönem CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, şöyle konuştu: Bütün il müdürleri bu işe bakıyor. İTO yarı sivil toplum örgütüdür. İktidarın direk olarak seçime müdahalesi son derece yanlıştır. Bu durumun Mahmut Özgener’e de ciddi zarar vereceğine inanıyorum. Çünkü onun yerine ve onun ismi için devreye giriliyor. Özgener’e o verilmesi için ciddi bir baskı olduğunu çok arkadaşımızdan duyduk. Çok sayıda kişiden hatta bizzat yaşayan arkadaşlarımızdan bunu duyuyoruz. 312 numaralı çağrılar geliyor. Yani 312’den direk arama geliyor. Üyeler Ankara’dan aranıyor. Hükümetin İzmir’de hep gözü vardır. Recep Tayyip Erdoğan’ın daha ilk seçime giderken İzmir’i almazsam seçim kazandım demem dediğini biliyoruz. İzmir için sonun kadar mücadele ediyor ama yine kazanmayacak. Çünkü İzmir için ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ve ötekileştirici bir dil kullanıyor. Bunun yerine İzmirlinin sevgisini kazanmaya çalışması lazım. İzmirlinin tepkisi onlara zarar verir. Kardeşim İbrahim Yüksel’de hafta sonu yapılan Salihli Sanayi ve Ticaret Odası seçimlerinde o kadar baskıya rağmen 17-0 kazandı. İnsanlar tepki de gösteriyor. Bu konuda yukarıda da olduğu gibi çok sayıda örnekte var. Ege’de ise bu tehditler hiç kabul edilmez.



‘İzmir’de baskı kazandırmaz’



İzmir’de baskıların işe yaramayacağına vurgu yapan Yüksel, ‘Aslında 2 aday için de sıkıntı var. Çünkü Ekrem Bey de zamanında ticaret odasının paralarıyla AKP’yi destekliyoruz diye ilanlar verdi. Odayı başbakan ve bakanların ofisi gibi kullandırttı. Özellikle iktidar partisine çok hizmet verdi. Ancak demek ki bu hizmetler yetmedi şimdi Özgener destekleniyor. Görünen o. Ekrem Bey de destek aldığını söylüyor. Bu iki aday da Ortak Akıl Grubu’na uymuyor. Burada bir parti gösterisi yok. Siyaset yapılacak yer de burası değil. STK’lar çok önemlidir. Bunun için mücadele ediyoruz. Daha bağımsız ve güdümsüz bir oda yaratmak için Ortak Akıl Grubu olarak mücadele ediyoruz. İktidarın iş insanlarına yaptığı bu baskının ise tepkiye yol açacağını düşünüyorum. Baskı İzmir’de kazandırmaz’ ifadelerini kullandı.



Seçim Demirtaş ve Özgener arasında geçiyor



İktidar tarafından üyelere baskı kurulduğu yönündeki iddialar hakkında ise 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu’ndan meclis üyesi adayı olan Ali Engin ise şöyle konuştu: Bu konuda ciddi iddialar ortalıkta, duyuyoruz. Ancak direk aranmadım o nedenle net bir şey söyleyemem. Ancak bunun dışında da seçim şu an için ortada gidiyor. Birinin kazandığını söylemek çok zor. Her şey sandıklar açıldıktan sonra belli olacak. Ancak seçim Demirtaş ve Özgener arasında geçiyor’ diye konuştu.



Kim kimi destekliyor?



Özgener'i destekleyenler arasında hemen hemen önemli isimler yer aldı. Balıkçılık ve Av Malzemeleri Grubu'nda Erdal Seferbay ve Ahmet Şahin Çakan, Ekmekçilik Grubu'nda Birol Yılmaz ve Hüseyin Sağır, Gıda Tüketim Maddeleri ve Perakende Grubu'nda Kibaroğlu Marketleri adına Murat Gin, Ahmet Selik ve Baştaş Market adına Fevzi Baştaş, Giyim Eşyaları Grubu adına Emre Kızılgüneşler, Mobilya Grubu adına Nevzat Artkıy, Sağlık Grubu adına Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, CHP'li Saniye Bora Fıçı, Gözlükçüler adına Mert Pala, Kitap Kırtasiye ve Büro Makineleri ve Oyuncak adına MHP'li Adil Özyiğit, Konaklama Grubu adına Nail Özkardeş'in oğlu Oğuz Özkardeş, Yük Taşıma Antrepo Grubu adına Koç Ali Al, Rebi Akdurak, Bankalar Menkul Kıymetler adına İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Grubu adına Cemal Elmasoğlu, Otomotiv ve Yedek Parça Satış Grubu adına Mustafa İduğ ve Sezai Çakmak, Mühendislik ve Mimarlik Grubu adına Akın Kazançoğlu, Levent Mendeş, Dış Ticaret ve E-Ticaret Grubu adına Jak Eskinazi yer aldı.



Seçimden kulisler



-İktidarın Özgener’i desteklediği süreçte CHP’nin aktif olarak sürece dahil olmıdığı da eleştiriliyor.

-Pazar akşamı alandaki stant belirleme sürecinde de Demirtaş ve Özgener ekibi arasında ciddi bir gerilim yaşandığı ve olası bir kavgaya karşı da çevik kuvvet çağrıldı. Çevik kuvvetin gelmesi sonrası ise gruplar olaysız dağıldı.

-Seçimlerde en dikkat çeken komiteler arasında 42. Restoran Kafe ve Eğlence Yerleri Grubu yer aldı. İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş’ın yönetim kurulunda yer alan Altınkapı Gıda adına Cüneyt Altınkapı ve meclis üyeleri Deniz Restoran adına Yılmaz-Ramazan Çelikkaya, Şamdan Restoran adına Adnan Koç ve Boğaziçi Restoran adına Cem Kocatoros pembe liste çıkardı. Listenin Mahmut Özgener’e destek verdiği belirtilirken karşısında turuncu listede ise Ortak Akıl Grubu’nun önemli isimlerinden biri olan Bortar Yemek Şirketi’nin sahibi ve aynı zamanda İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt yer aldı.

-Demirtaş ve Özgener arasındaki rekabetin en yoğun yaşanacağı komite İnşaat Yapım ve Onarım Grubu oldu. Demirtaş, 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu ve 13. İçecek Grubu’ndan meclis üyesi adayı olurken, Başkan Adayı Mahmut Özgener 56. Ulaşım Araçları Satışı Grubu ve 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu’ndan seçime girdi. Özgener’in ise aynı listede Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır’a yer vermesi gözden kaçmadı. Ulaşım Araçları Satış Grubu'nda Mahmut Özgener ve Hüsnü Aydın yer alırken karşı listede ise Ekrem Demirtaş'ın adına hareket eden Otokent Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Coşar yazıldı. Coşkun Beşok da bu listeye yakın. - İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimi için seçim listelerinde yer alan 41 bin 651 üye, 79 komitede 429 komite üyesi ve 175 meclis üyesi seçecek. Bugün sabah saatlerinden itibaren oy kullanmak için Fuarİzmir’in yolunu tutan oda üyeleri, seçimin yapılacağı holün önünde ve Gaziemir yolunda yoğunluk oluşturdu. Fuarİzmir’in önünde uzun araç kuyruğu oluşurken, bazı üyelerin bu kuyruktan dolayı geri döndüğü ve oy kullanmaktan vazgeçtiği belirtildi.Hükümetin bakanlıklar ve bütün müdürleri aracılığıyla iş insanlarını aradığını ve Mahmut Özgener ’e oy vermeleri konusunda tehdit ettiğini iddia eden CHP İzmir Milletvekili Ali Yiğit, ‘Hükümet son günlerde bakanları ve bütün müdürleri aracılığıyla iş adamlarını arayıp oylarını Mahmut Özgener’e vermeleri konusunda tehdit ediyor. Bu kadar olmaz. Hatta bir arkadaşım ‘Şu ana kadar aramayan sadece müftüler kaldı. İnşallah müftüler de arar da tamamlanır’ dedi. Bunu şaka olarak söyledi. Düşünün artık kimlerin aradığını. Sağlık İl Müdürlüğü, Çalışma Bakanlığı, Aile Bakanlığı gibi bütün bakanlıklar müdürlükleri aracılığıyla direk oy verecek kişileri arıyor. Oy kullanacak iş insanlarının üzerinde baskı kuruluyor. Herkes korkuyor. Hükümetin üzerine geleceğinden korkan iş insanları sürece dahil olmuyorlar. Hatta bu baskılar nedeniyle bazı arkadaşlarımız komite adaylıklarından çekildi. Yerlerine başkalarını gösterdi. O kadar sıkıntı var. İş insanları baskı görmemek için adaylıktan çekiliyor. Özgener, hükümetin desteğiyle başkan olacak. Ancak burası İzmir ve hiçbir proje burada tutmaz. İş insanları ne yapacağını çok iyi bilir. Böyle bir seçime de hükümetin karşımasının hiç de doğru olmadığını düşünüyorum’ dedi.İktidarın devletin gücünü bu seçimde kullandığını belirten 24. Dönem CHP İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, şöyle konuştu: Bütün il müdürleri bu işe bakıyor. İTO yarı sivil toplum örgütüdür. İktidarın direk olarak seçime müdahalesi son derece yanlıştır. Bu durumun Mahmut Özgener’e de ciddi zarar vereceğine inanıyorum. Çünkü onun yerine ve onun ismi için devreye giriliyor. Özgener’e o verilmesi için ciddi bir baskı olduğunu çok arkadaşımızdan duyduk. Çok sayıda kişiden hatta bizzat yaşayan arkadaşlarımızdan bunu duyuyoruz. 312 numaralı çağrılar geliyor. Yani 312’den direk arama geliyor. Üyeler Ankara’dan aranıyor. Hükümetin İzmir’de hep gözü vardır. Recep Tayyip Erdoğan’ın daha ilk seçime giderken İzmir’i almazsam seçim kazandım demem dediğini biliyoruz. İzmir için sonun kadar mücadele ediyor ama yine kazanmayacak. Çünkü İzmir için ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ve ötekileştirici bir dil kullanıyor. Bunun yerine İzmirlinin sevgisini kazanmaya çalışması lazım. İzmirlinin tepkisi onlara zarar verir. Kardeşim İbrahim Yüksel’de hafta sonu yapılan Salihli Sanayi ve Ticaret Odası seçimlerinde o kadar baskıya rağmen 17-0 kazandı. İnsanlar tepki de gösteriyor. Bu konuda yukarıda da olduğu gibi çok sayıda örnekte var. Ege’de ise bu tehditler hiç kabul edilmez.İzmir’de baskıların işe yaramayacağına vurgu yapan Yüksel, ‘Aslında 2 aday için de sıkıntı var. Çünkü Ekrem Bey de zamanında ticaret odasının paralarıyla AKP’yi destekliyoruz diye ilanlar verdi. Odayı başbakan ve bakanların ofisi gibi kullandırttı. Özellikle iktidar partisine çok hizmet verdi. Ancak demek ki bu hizmetler yetmedi şimdi Özgener destekleniyor. Görünen o. Ekrem Bey de destek aldığını söylüyor. Bu iki aday da Ortak Akıl Grubu’na uymuyor. Burada bir parti gösterisi yok. Siyaset yapılacak yer de burası değil. STK’lar çok önemlidir. Bunun için mücadele ediyoruz. Daha bağımsız ve güdümsüz bir oda yaratmak için Ortak Akıl Grubu olarak mücadele ediyoruz. İktidarın iş insanlarına yaptığı bu baskının ise tepkiye yol açacağını düşünüyorum. Baskı İzmir’de kazandırmaz’ ifadelerini kullandı.İktidar tarafından üyelere baskı kurulduğu yönündeki iddialar hakkında ise 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu’ndan meclis üyesi adayı olan Ali Engin ise şöyle konuştu: Bu konuda ciddi iddialar ortalıkta, duyuyoruz. Ancak direk aranmadım o nedenle net bir şey söyleyemem. Ancak bunun dışında da seçim şu an için ortada gidiyor. Birinin kazandığını söylemek çok zor. Her şey sandıklar açıldıktan sonra belli olacak. Ancak seçim Demirtaş ve Özgener arasında geçiyor’ diye konuştu.Özgener'i destekleyenler arasında hemen hemen önemli isimler yer aldı. Balıkçılık ve Av Malzemeleri Grubu'nda Erdal Seferbay ve Ahmet Şahin Çakan, Ekmekçilik Grubu'nda Birol Yılmaz ve Hüseyin Sağır, Gıda Tüketim Maddeleri ve Perakende Grubu'nda Kibaroğlu Marketleri adına Murat Gin, Ahmet Selik ve Baştaş Market adına Fevzi Baştaş, Giyim Eşyaları Grubu adına Emre Kızılgüneşler, Mobilya Grubu adına Nevzat Artkıy, Sağlık Grubu adına Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, CHP'li Saniye Bora Fıçı, Gözlükçüler adına Mert Pala, Kitap Kırtasiye ve Büro Makineleri ve Oyuncak adına MHP'li Adil Özyiğit, Konaklama Grubu adına Nail Özkardeş'in oğlu Oğuz Özkardeş, Yük Taşıma Antrepo Grubu adına Koç Ali Al, Rebi Akdurak, Bankalar Menkul Kıymetler adına İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Bilal Doğan, Lojistik ve Gümrük Müşavirliği Grubu adına Cemal Elmasoğlu, Otomotiv ve Yedek Parça Satış Grubu adına Mustafa İduğ ve Sezai Çakmak, Mühendislik ve Mimarlik Grubu adına Akın Kazançoğlu, Levent Mendeş, Dış Ticaret ve E-Ticaret Grubu adına Jak Eskinazi yer aldı.-İktidarın Özgener’i desteklediği süreçte CHP’nin aktif olarak sürece dahil olmıdığı da eleştiriliyor.-Pazar akşamı alandaki stant belirleme sürecinde de Demirtaş ve Özgener ekibi arasında ciddi bir gerilim yaşandığı ve olası bir kavgaya karşı da çevik kuvvet çağrıldı. Çevik kuvvetin gelmesi sonrası ise gruplar olaysız dağıldı.-Seçimlerde en dikkat çeken komiteler arasında 42. Restoran Kafe ve Eğlence Yerleri Grubu yer aldı. İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş’ın yönetim kurulunda yer alan Altınkapı Gıda adına Cüneyt Altınkapı ve meclis üyeleri Deniz Restoran adına Yılmaz-Ramazan Çelikkaya, Şamdan Restoran adına Adnan Koç ve Boğaziçi Restoran adına Cem Kocatoros pembe liste çıkardı. Listenin Mahmut Özgener’e destek verdiği belirtilirken karşısında turuncu listede ise Ortak Akıl Grubu’nun önemli isimlerinden biri olan Bortar Yemek Şirketi’nin sahibi ve aynı zamanda İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt yer aldı.-Demirtaş ve Özgener arasındaki rekabetin en yoğun yaşanacağı komite İnşaat Yapım ve Onarım Grubu oldu. Demirtaş, 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu ve 13. İçecek Grubu’ndan meclis üyesi adayı olurken, Başkan Adayı Mahmut Özgener 56. Ulaşım Araçları Satışı Grubu ve 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu’ndan seçime girdi. Özgener’in ise aynı listede Müteahhitler Federasyonu Başkanı Necip Nasır’a yer vermesi gözden kaçmadı. Ulaşım Araçları Satış Grubu'nda Mahmut Özgener ve Hüsnü Aydın yer alırken karşı listede ise Ekrem Demirtaş'ın adına hareket eden Otokent Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Coşar yazıldı. Coşkun Beşok da bu listeye yakın.