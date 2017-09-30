İlahiyatçı Şenocak hakkında suç duyurusu

'Kızlarımızın elleri yakanda olacak'
Karaman, mahkemeye verdiği suç duyurusu dilekçesinde Şenocak'a yönelik şöyle seslendi: Ben Atatürk'ü kendine rehber edinmiş, laik, çağdaş, bilimsel ve demokratik eğitimi savunan Eğitim İş Sendikası Yükseköğretim Şubesi Başkanı ve kızı bir başka şehirde yükseköğrenim görmekte olan bir babayım. İlahiyatçı kimliğini kullanarak yapmış olduğun nefret, ötekileştirme ve ayrımcılık dolu hakaret ve ahlaksız sözlerinden insan olarak utanç, bir baba olarak da üzüntü ve kaygı duydum. Bilinsin isterim ki bugünden itibaren bu sözde ilahiyatçının öğütleri nedeni ile eğitim öğretimi yarıda kalacak ya da hiç başlamayacak kızlarımızın elleri yakanda olacaktır. Diğer yandan yine bilinsin isterim ki, kızlarımız, kadınlarımız giysileri ve yaşam tercihleri nedeni ile bir taciz ya da tecavüze uğrayacak olurlarsa bu sözde ilahiyatçının onların azmettiricisi olduğu ve suçlarına ortak olarak hesap vermesi gerektiğidir.
'Gerici ve yobaz harekete teslim olmayacağız'
Eğitim İş Sen Yükseköğretim Şubesi Başkanı Karaman şöyle devam etti: Otobüste, dolmuşta giydiği kıyafetler nedeniyle şiddete maruz kalan, öldürülen kızlarımızı, Özgecan'larımızı unutmadık, unutturmayacağız. Her geçen gün şiddetini arttıran Atatürk ve Türk halkının kanları ile kurdukları cumhuriyete ve cumhuriyetin kurucu değerlerine ve o değerlerin bizlere sağladığı hak ve özgürlüklere sahip çıkacağız, koruyup kollayacağız. Gerici ve yobaz tehditlere karşı öncelikle hukuk yolu ile mücadele edeceğiz. Bu saldırıların suyu yavaşça ısıtılan kurbağa örneğinde olduğu gibi olağanlaşmasına, sıradanlaşmasına izin vermeyeceğiz. Bu amaçla cumhuriyetimizin savcılarını bu kişi hakkında gerekli kovuşturmayı yaparak en ağır şekilde cezalandırmaya çağırıyorum.