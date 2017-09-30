İlahiyatçı Şenocak hakkında suç duyurusu

İlahiyatçı İhsan Şenocak'a bir tepki de Eğitim İş Sendikası'ndan geldi. Eğitim İş Sen Yükseköğretim Şubesi Başkanı Haşim Karaman, 'Ben kızımı şehir dışında üniversitede okutan bir baba olarak üzüntü ve kaygı duydum. Bu sözler kızlarımıza karşı şiddete teşviktir. Nefret ve ayrımcılık oluşturuyor.' dedi

İlahiyatçı Şenocak hakkında suç duyurusu
Zeynep Kaya- İlahiyatçı İhsan Şenocak'ın 'Yani kızın şu sokaktan geçip de okula pantolonla giderken yüreğin parçalanmıyor mu senin? 18 yaşında kaşını aldıran kızın o halde üniversiteye giderken yüreğin parçalanmıyorsa vallahi kıyamet günü cehennem seni parçalayacak. Allah'ın emanetini ne hale getirdin? Sevindin üniversiteyi kazanınca; ODTÜ'ye, Boğaziçi'ne gidince sevindin. Doktor olacak, mühendis olacak, 5 milyar aylık alacak, arabaya binecek, eşine mecbur olmayacak, mahkum olmayacak... Peki onlara sevindin; kot pantolonuyla erkeklerin bakışı arasında kızın yürüyor, delikanlılar arkasına takılmışlar, arkasından gidiyorlar. Yavrunu cehenneme attın cehenneme!" ifadelerine tepki gösteren Eğitim İş Sen Yükseköğretim Şubesi Başkanı Karaman, Şenocak hakkında 'Nefret ve ayrımcılık', 'Hakaret', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Anayasayı ihlal' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Sarf ettiği sözler nedeniyle milyonların tepkisini çeken ilahiyatçı İhsan Şenocak hakkında konuşan Haşim Karaman, "Ben kızımı şehir dışında üniversitede okutan bir baba olarak üzüntü ve kaygı duydum. Bu sözler kızlarımıza karşı şiddete teşviktir. Nefret ve ayrımcılık oluşturuyor' diye kaydetti.


'Kızlarımızın elleri yakanda olacak'


Karaman, mahkemeye verdiği suç duyurusu dilekçesinde Şenocak'a yönelik şöyle seslendi: Ben Atatürk'ü kendine rehber edinmiş, laik, çağdaş, bilimsel ve demokratik eğitimi savunan Eğitim İş Sendikası Yükseköğretim Şubesi Başkanı ve kızı bir başka şehirde yükseköğrenim görmekte olan bir babayım. İlahiyatçı kimliğini kullanarak yapmış olduğun nefret, ötekileştirme ve ayrımcılık dolu hakaret ve ahlaksız sözlerinden insan olarak utanç, bir baba olarak da üzüntü ve kaygı duydum. Bilinsin isterim ki bugünden itibaren bu sözde ilahiyatçının öğütleri nedeni ile eğitim öğretimi yarıda kalacak ya da hiç başlamayacak kızlarımızın elleri yakanda olacaktır. Diğer yandan yine bilinsin isterim ki, kızlarımız, kadınlarımız giysileri ve yaşam tercihleri nedeni ile bir taciz ya da tecavüze uğrayacak olurlarsa bu sözde ilahiyatçının onların azmettiricisi olduğu ve suçlarına ortak olarak hesap vermesi gerektiğidir.
 

'Gerici ve yobaz harekete teslim olmayacağız'


Eğitim İş Sen Yükseköğretim Şubesi Başkanı Karaman şöyle devam etti: Otobüste, dolmuşta giydiği kıyafetler nedeniyle şiddete maruz kalan, öldürülen kızlarımızı, Özgecan'larımızı unutmadık, unutturmayacağız. Her geçen gün şiddetini arttıran Atatürk ve Türk halkının kanları ile kurdukları cumhuriyete ve cumhuriyetin kurucu değerlerine ve o değerlerin bizlere sağladığı hak ve özgürlüklere sahip çıkacağız, koruyup kollayacağız. Gerici ve yobaz tehditlere karşı öncelikle hukuk yolu ile mücadele edeceğiz. Bu saldırıların suyu yavaşça ısıtılan kurbağa örneğinde olduğu gibi olağanlaşmasına, sıradanlaşmasına izin vermeyeceğiz. Bu amaçla cumhuriyetimizin savcılarını bu kişi hakkında gerekli kovuşturmayı yaparak en ağır şekilde cezalandırmaya çağırıyorum.
Etiketler; #ihsan şenocak #eğitim iş #pantolon
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Emrecan Köçek - 2 saat önce
Nasıl insanlar var ülkede İhsan hocamız kadınlar üniversite okumasın demiyo,erkeklerin içinde açık bir şekilde okumamasını Ayet ve Hadislerle açıklıyo.Ama anlama seviyesi olmayan bu adam o sözleri nefret,ahlaksız,hakaret dolu algılıyor.Allah Hidayet versin İnşaAllah...
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