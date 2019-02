Ildır'da tarihi evler çöküyor

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde bulunan, 1880'li yıllardan kalma tarihi yapılardan birçoğu, aşırı yağışlara dayanamayarak çöktü. 2'nci derecede arkeolojik SİT alanı olduğu için yıkılamayan veya onarılmasına izin verilmeyen yapıların, önce zamana, ardından yağışlara yenik düştüğünü söyleyen Mahalle Muhtarı Erdem Yavuz, tarihin korunarak gelecek nesillere aktarılması için koruma amaçlı imar planı yapılması gerektiğini belirtti. Yavuz, yıkılmayan fakat yıkılma riski taşıyan binaların çevresine şerit ve bariyer çekerek, kendilerince önlem almaya çalıştıklarını da aktardı

Çeşme'nin 120 haneli Ildır Mahallesi'nde oturanlar, her yağmur sonrası korku dolu anlar yaşıyor. 2. derecede arkeolojik SİT alanı kabul edilen ve 60'a yakın tarihi yapıya sahip olan mahalledeki bu binalar, zamana yenik düştü. Yağmur sonrası zaten eski olan birçok yapı çökünce, vatandaşlar panik yaşadı.

Mahalle Muhtarı Erdem Yavuz, SİT alanı olduğu için herhangi bir müdahalede bulunamadıklarını, ancak tarihi yapıların bu şekilde yok olmasının kendilerini üzdüğünü ifade etti. Kanunlara göre, bu yapıları onarmak için Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan onay alınması gerektiğini açıklayan Yavuz, "Geçen haftalarda aşırı yağış sonrası bazı eski yapılarda çökmeler oluştu. Tesellimiz can kaybının yaşanmaması. Fakat bizim isteğimiz, bu tür tarihi eski yapıların bir bütün halinde ele alınarak kurul kararı ile restore edilmesi ve yarınlara taşınması. Aksi halde doğal afetler sonucu tarihimizi her geçen gün biraz daha kaybedeceğiz. Bir tarih yok oluyor" dedi.

'KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI YAPILMALI'

Yaşanan çökmeler sonucu, herhangi bir can kaybı yaşanmadığını fakat benzer bir durumun tekrarlanması halinde bunun garantisinin olmadığını söyleyen Yavuz, "O nedenle bir an önce bu tür yapıların, kurulun vereceği karar doğrultusunda restore edilmesi lazım. Burayı kurtarmak istiyorsak, gelecek kuşaklara aktarmak istiyorsak acil olarak koruma amaçlı imar planı yapılmalı" dedi. Eski yapılardaki çökmeler nedeniyle, her yağmur yağdığında korku dolu anlar yaşadıklarını da anlatan Yavuz, ayakta kalan ancak çökme riski taşıyan diğer yapıların çevresine şerit ve bariyer çekerek, vatandaşları bu şekilde uyarmaya çalıştıklarını söyledi. Yavuz, şöyle dedi:

"Bu şeritleri bizler çektik. Amacımız vatandaşların bu tehlikeli yapılara fazla yaklaşmaması. Sosyal medya hesaplarımızdan da bunu paylaştık. Şu anda elimizden gelen yalnızca bu kadar. Yağmur yağacak diye korku ile yaşıyoruz."

'DUVAR KARDEŞİMİN ARACININ ÜSTÜNE ÇÖKTÜ'

Mahalle sakinlerinden Ceyhan Gökalp (52) de kardeşi Asan Deniz'in evinin yanında bulunan eski tarihi yapının duvarının çöktüğünü ve kapının ön tarafında bulunan kardeşine ait araçta hasar meydana geldiğini belirtti. Gökalp, "Kaç yıldır böyle korku ile yaşıyoruz. Benim ikizimin arabasının üstüne duvar çöktü. Allah'tan ona bir şey olmadı. Gelen yine mala gelsin" diye konuştu. Medeni Gökalp (63) ise "Mahallede çok sorun yaşıyoruz. Can ve mal kaybı yaşanacak diye endişeliyiz. Burada yıkılmak üzere olan birçok ev bulunuyor. Evler için kuruldan karar almak gerekiyor. Ama bu aşamalar çok zor ve uzun. Bu sorunların biran önce giderilmesi gerekiyor" dedi.