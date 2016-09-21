'BİZ JAPONYA'NIN TAŞERONLUĞUNU KABUL ETMİYORUZ'

KENT KONSEYİ DE KARŞI ÇIKTI



'YAŞAM ALANLARIMIZ YOK EDİLİYOR'

'ILDIRI KADAR GÜZEL KAÇ BÖLGEMİZ KALDI?'



Haber Kaynağı: DHA

Ildırı Körfezi, Toprakada Mevkisi'nde Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat Ithalat ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan 'Kültür Balığı (Orkinos) Üretim Tesisi Alan Artırımı' projesi ile ilgili, halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak üzere Ildırı Köy Kahvehanesi'nde ÇED toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İzmir Çevre Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Arslan ve İl Müdürlüğü temsilcileri, Kılıç Deniz Ürünleri Üretimi İhracat İthalat ve Ticaret A.Ş. temsilileri, Ildırı Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz, CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Belediyesi Meclis üyeleri Aybars Yıldırım, Nurcan Albayrak ve Asuman Sağıroğlu, Germiyan Slow Food Sözcüsü Engin Önen, Yarımada Ortak Yaşam Derneği temsilcisi Ayşe Çağlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.Toplantıda balık üretim tesisi ve tesisin kurulması düşünülen alan hakkında bilgi verilmesinin ardından vatandaşların sert tepkileri ardı ardına geldi. Ildırılı balıkçılar, "Yanlış yerleri, yanlış mesafeleri tarif ediyorsunuz" diyerek yanlış bilgi verildiğini ileri sürerek tepkilerini dile getirdi. Balıkçılar, var olan balık çiftlikleri nedeniyle ağlarını atamadıklarını belirterek, "Balık çiftliklerindeki ışıklar bizim avımızı bozuyor. 'Deniz kirlenmiyor' diyorlar. Balık çiftliklerinden önce bu denizde her mesafede ayrı ayrı otlar vardı. 15 sene önce böyleydi. Bugün Gerence Körfezi'nde denizin içinde bir tane yeşil ot bulamazsınız" dedi.Ildırılılar'a destek vermek için partililerle toplantıya katılan CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran da buradaki konuşmasında, Çeşme halkının orkinos çiftliğinin yapılmasına izin vermeyeceğini vurgulayarak, "Ildırı, tarihsel SİT olduğu için buradaki evlere çivi bile çakılamıyor. Ildırılılar, balıkçılık turizmi ile geçimlerini sağlamaya çalışıyorlar. Balıkçılık turizminin yanında, tarlalarında ürettikleri malları sattıkları tezgahlarda geçinmeye çalışıyorlar. Biz, denize beton resifler atıp, daha fazla 'balıkçılık turizmi' yapalım' diye uğraşıyoruz. Ancak, bizim resifleri atmamıza izin verilmezken 400-500 kiloluk orkinosları, hepsini bir havuza toplayıp, ekolojik dengeyi tamamen bozmayı hedefleyen bir proje bu. Yapılmak istenen Japonya'nın taşeronluğu. Japonya'nın taşeronluğunu kabul etmiyoruz. 45 yaşındayım, 45 senedir Ilıca Plajı'nda denize giriyorum. Plankton patlamalarına biyologlar şahittir. Orkinoslar, yemle beslenmiyor, ölü balıklarla besleniyor. Denize girerken güneş yağı sürmeye gerek yok, orkinos çiftliklerinden gelen yağlar, önce Ilıca'ya, arkasından Boyalık Koyu'na yayılıyor. Biz Çeşmeliler olarak, bu çiftliğe karşıyız. Bize rağmen yapılmasına da izin vermeyeceğiz" diye konuştu.Çeşme Kent Konseyi Başkanı Hakan Kerman da toplantıda söz alarak, "Bu toplantıya İzmir Kent Konseyi'ndeki arkadaşlarımla da konuşarak geldim. Biz havadan, karadan, denizden kuşatılıyoruz. Kent Konseyi olarak Çeşme'de böyle bir oluşuma karşıyız. Hatta var olanların da kaldırılmasını istiyoruz. Bu şirket, burada belki 1 miyon, belki 10 milyon dolar kazanacak. Çeşme 10 milyon dolarlık bir yer değil. Başka Çeşme yok. 10 milyon dolara buraları bir daha kurulamaz" dedi.Germiyan Slow Food Sözcüsü Engin Önen de yarımadanın havadan, karadan ve denizden işgal edildiğini belirterek, "Yaşam alanlarımız yok ediliyor. Germiyan'da taş ocaklarını defalarca kapattırdık, defalarca açtılar. Dağlarda kekik olmadı. Arılar gezmedi. RES'ler, balık çiftlikleri, taş ocakları, hepsi bize zarar veriyor. Bunlar, yarımada için rant alanıdır. Ama burası bizim yaşam alanımız. Burasını savunmak zorundayız. Burada yapılan sunumun hiçbir ciddiyeti yok. Tamamen formalite. Bakanlıkla şirketler paralel. Dünyanın ileri ülkelerinde, halka rağmen hiçbir şey yapılamaz. Türkiye demokrasisiz kalkınmayı tercih ettiği için uluslararası sözleşmelere imza atmıyor. Atarsa burada hiçbir şey yapamazlar. Bizim kimsenin kazancıyla derdimiz yok" diye konuştu.Ildırı Mahallesi Muhtarı Erdem Yavuz da toplantıda söz alarak, Ildırı'nın son yıllarda oldukça ilgi gören bir bölge olduğunu vurgulayarak, "Mahallemize ziyaretçi sayısı her geçen sene artıyor. Bundan 10 sene önce gelen ziyaretçilerimiz, gerek Pınar Balık Çiftliği'nin kafeslerinin kıyıda olması, gerekse orkinos çiftliklerinin yakın olması sebebi ile denizin kirliliğinden şikayetçiydiler. 'Burası kafes çöplüğü olmuş' diyorlardı. Ve bölgemize bir daha gelmiyorlardı. Son yıllarda yerinde yapılan çalışmalarla, kafeslerin açığa taşınması, Orkinos balık çiftliğinin Gerence Körfezi'ne gitmesiyle, Ildırı Körfezi yavaş yavaş temizlendi. Köyümüze gelen ziyaretçi sayısı giderek artıyor. Bu da arz ve talebi doğuruyor. Üretilen malların satışına yansıyor. Şu karar verilmeli, ya Ildırı'da turizmi geliştireceğiz, koruyacağız ya da burayı yok edeceğiz. Ildırı kadar güzel kaç bölgemiz kaldı" diye sordu.Toplantının sonunda ayağa kalkan CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran, projeye karşı olanların ellerini kaldırması istedi. Toplantıya katılanlar ellerini kaldırarak Ildırı'da balık çiftliklerine karşı olduklarını gösterdi. Ardından toplantı sona erdi.