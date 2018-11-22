İlik bekleyen Öykü'nün ailesinden duygusal paylaşım

İzmir'de yaşayan Çağdaş ve Eylem Yazıcı çiftinin 3,5 yaşındaki kızları Öykü Arin'e nadir görülen Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) tanısı konulmasının ardından, İzmir'de olduğu kadar Türkiye'nin birçok ilinde de vatandaşlar, kan vermek için hastanelere koştu. Evlerinde kızları ile zaman geçiren ve onun için uygun iliğin bulunmasını bekleyen Yazıcı çifti ise sosyal medya üzerinden duygusal bir mesaj paylaştı. Mesajda, "Bazı Öykü'ler kimi zaman dramatik olarak zora girebiliyor ama umutla, sevgiyle ve dirençle mutlaka ama mutlaka iyi biter" denildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski çalışanı Çağdaş Yazıcı ile Ege Üniversitesi'nde memur olan aynı zamanda belgesel çekimleri de yapan Eylem Yazıcı, 3,5 yaşındaki kızları Öykü Arin'in şikayetleri üzerine 16 Kasım Cuma günü Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Öykü Arin'e burada JMML tanısı konuldu. Tek çocuğu olan ailenin hayatı bu tanıyla yıkıldı. Öykü Arin'in sağlığına kavuşması için tek çare ilik ve trombosit bağışı yapılmasıydı. Çocukluk çağı lösemilerinin bir türü olan ve görülme oranı yüzde 2 olan bu hastalık için İzmir'de bir çok kişi kan merkezlerine başvuruda bulundu. Şu anda ailesi ile birlikte Karşıyaka'daki evlerinde uygun iliğin bulunmasını bekleyen Öykü Arin için Türkiye'nin dört bir yanından destek geldi. Kızları için uygun iliğin bulunmasını bekleyen Yazıcı Ailesi, sosyal medya üzerinden şu duygusal mesajı paylaştı;

"Bazı Öykü'ler kimi zaman dramatik olarak zora girebilir ama umutla, sevgiyle ve dirençle mutlaka ama mutlaka iyi biter. Bizimki de öyle olacak. Bütün kalbimle canım kızımın iyileşeceğini hissediyorum. En ufak bir şüphem yok."

'ÖYKÜ ARİN'E UMUT OL' KAMPANYASI BAŞLATILDI

Öykü Arin'e uygun ilik bulunması için seferber olan bir çok kişi, kan verilen merkezlere başvurdu. Sosyal medya üzerinden de 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Öte yandan Çağdaş Yazıcı'nın başkanlığını da yaptığı Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şubesi, kan verilmesi için yarın Konak'ta geniş katılımlı bir çalışma yapacak.

JUVENİL MİYELOMONOSİTİK LÖSEMİ (JMML) NEDİR?

Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) erken çocukluk çağında görülen, çocukluk çağı lösemilerinin yüzde 2 kadarını oluşturan, hematopoetik kök hücrenin klonal bozukluğu sonucu monositik ve granülositik hücrelerin aşırı proliferasyonu ile karakterize habis bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün hematolojik habis sınıflamasında miyelodisplatik, miyeloproliferatif hastalıklar arasında yer almaktadır. Ateş, solukluk, infeksiyon, kanama veya organomegali bu hastalığın çocuklardaki belirtileri arasında yer alıyor.