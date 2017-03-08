İlk Roman Kadın Derneği Konak'ta açıldı

Türkiye'nin ilk Roman Kadın Derneği, Konak Belediyesi'nin destekleriyle açıldı. Dernek Başkanı Aynur Hiçyorulmazlar, amaçlarının Roman kadınların eğitimine destek olduğunu söyledi

İzmir'in en yoğun Roman nüfusuna sahip ilçesi olan Konak'ta Türkiye'nin ilk Roman Kadın Derneği açıldı. Konak Belediyesi'nin destekleriyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Tepecik İşçiler Caddesi'nde kapılarını açan İzmir Yenişehir Roman Kadınları Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği'nin açılışına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Grup Sözcüsü Selin Sayek Böke, CHP Kadın Kolları Genel Sekreteri Ayfer Cömert, CHP Parti Meclis Üyesi Gamze Taşçı, CHP İzmir İl ve Konak İlçe Kadın Kolları yöneticileri, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Akdeniz Roman Federasyonu Başkanı Ali Dalyan, Roman Kadın Derneği Başkanı Aynur Hiçyorulmazlar ve Roman vatandaşlar katıldı.



Kadınlara eğitim verilecek



Açılıştan ilk sözü Dernek Başkanı Aynur Hiçyorulmazlar aldı. Heyecanı sesine yansıyan Hiçyorulmazlar derneğin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, 'Çok heyecanlıyım. Bizden neden bir öğretmen, avukat çıkmıyor? Gacolar yapıyor da neden Romanlar yapamıyor? Bunun nedeni okuyamamızdan. Eğitimsizliğimizden dolayı dışlanıyoruz. Bizler bu projeye başlayarak lider Roman kadınlar olmaya karar verdik. Hem çocuklarımızın hem kadınlarımızın hem de gençlerimizin önünü açmak istiyoruz' dedi.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'a olan sevgisini, 'Sema Pekdaş Romanların anasıdır' sözüyle dile getiren Hiçyorulmazlar, açılan dernekte kadınlara okuma yazma, dikiş nakış gibi iş kapısı açacak kurslar verileceğini söyledi.



Avrupa'nın Roman lideriyiz



Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 'Burası benim memleketim, buranın yerlisiyim' diyerek başladığı konuşmasında Avrupa'nın en yoğun Roman nüfusuna sahip olan ilçenin Konak olduğunu belirterek, 'Nüfusumuz 380 bin, bunun 60-70 bini Roman. 112 mahalle muhtarımız var ve bunların da yaklaşık 20 tanesi Roman. Biz bir arada güzeliz. Bir arada Konak'ı yönetiyoruz, Konak'ın renklerini oluşturuyoruz, birbirimize destek oluyoruz, sorunlarımızı birlikte çözüyoruz. İşimiz çok ama bu mücadeleden başarıyla çıkacağız. Hayırlı bir gelecek bizi bekliyor. Bu hayırlı geleceği siz Romanlarla kuracağız. Aydınlık bir Türkiye'de, el ele, dayanışma içinde çözemeyeceğimiz sorun yok' dedi.





Renkliliği hep birlikte yaşayalım



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Grup Sözcüsü Selin Sayek Böke, 'Ben istiyorum ki; Türkiye bu renkliliği hep birlikte yaşasın. Türkiye'de bu sokakta doğan bir Roman çocuğu ile Konak'ın herhangi bir başka sokağında doğan çocuk eşit fırsatlara sahip olsun. İstiyorum ki; Özcan Purçu'dan bahsederken tek Roman milletvekili demeyelim. Ben istiyorum ki; siz hakikaten demokratik hakkınızı kullandığınızda ulaşabileceğiniz bir vekil, o vekilin söz hakkı olduğu bir meclis, o meclisin gerçek demokrasiyi yaşattığı meclis olsun. Bugün burada açılışını yapıyor olduğumuz derneği nasıl ki siz burada emek emek Başkan Pekdaş'la birlikte inşa etiyseniz, şimdi bize düşen; yine hep birlikte emek emek bu seferde komşumuzla, tüm Türkiye'yi kucaklayarak, bizi yok sayan düzene 'hayır' demek. Çocuğumuza eşit fırsat vermeyen düzene hayır, kadını yok sayan düzene hayır diyoruz. Biz Türkiye'nin renklerini kucaklayan ve o rengi yaşatan olmak istiyoruz demek için büyük bir fırsatınız var. Hadi şimdi gelin el ele verelim burada beraber derneği açalım. Hep beraber aydınlık yarınları bu sokakta 'HAYIR' diyerek bu sokakta başlatalım' diye konuştu.





Anayasaya 'Hayır', Renkli seslere 'Evet'



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da çocukluğunun geçtiği İzmit'te Romanların yaşadığı mahalleye yakın bir mahallede büyüdüğünü anlatarak, 'Ben Romanlara uzak bir yerde büyümedim. Romanların hayat felsefesine hayranım. Keşke bütün insanlar böyle olabilse. Neşeli, hayat dolu. Bundan sonra siyaseten de kültürel olarak da el ele, daha da güzel hale getireceğiz. Önümüzde bir referandum var. Bizim için, çocuklarımız için sonucu çok önemli. İnşallah 'Hayır' çıkar. Böyle Anayasa'ya 'Hayır', güzelliğe evet, birleşmeye evet, renkli seslere evet, renkli kıyafetlere evet diyoruz' diye konuştu.