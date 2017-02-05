İlk vapur, ilk deniz heyecanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal projeleri arasında yer alan 'Gezici Çocuk Dünyası', aralarında denizi ilk defa görenler ve daha önce vapura hiç binmemiş olanların da bulunduğu Tireli çocukları İzmir Körfezi'yle tanıştırdı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "Gezici Çocuk Dünyası" projesi, farklı bir etkinliğe daha imza attı. Okul öncesi çocukların eğitimi için hazırlanan özel TIR ile merkeze uzak ilçelerde önemli bir misyon üstlenen program, bu kez Tire'deki eğitime katılan çocuklar ve ailelerini İzmir Körfezi'yle buluşturdu. Araçlarla Üçkuyular Vapur İskelesi'ne getirilen çocuklar arasında sadece "Gezici Çocuk Dünyası"nın minikleri yoktu. Tire'deki 3–15 yaş arasındaki çocuklar ve ebeveynlerin katılımıyla da gerçekleşen etkinlikte, daha önce vapura hiç binmeyen çocuklar da vardı.



İlk kez deniz görenler de var



Üçkuyular Vapur İskelesi'nden kalkan Bergama vapuruyla Alsancak, Karşıyaka ve Bostanlı'ya geçen çocukların yüreği, Körfez'in mavi sularıyla birlikte pır pır etti. İlk kez vapura binen ve ilk kez denizi gören miniklerin heyecanı ise görülmeye değerdi. Gezinin ele avuca sığmaz minikleri körfezin büyüklüğü karşısında şaşkınlığını ve heyecanını gizleyedi.









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