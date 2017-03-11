İlkleri başaran İzmirli kadınlar Bornova'da idi

Bornova Belediyesi, mesleklerinde ilk olan ve ilkleri başaran beş ünlü kadını 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak, Bornovalı kadınlarla bir araya getirdi

Bornova Belediyesi'nin ödüllü projelerinden olan "Kadın ve Yaşam" adlı sunum, Türkiye'nin İlk Kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın, Türkiye'nin İlk Kadın Diş Hekimi Dr. Ayşe Mayda, Türkiye'nin İlk Kadın Modacısı Zuhal Yorgancıoğlu, İzmir Barosu'nun İlk Kadın Başkanı ve Konak Belediye Başkanı Avukat Sema Pekdaş ve Ege Üniversitesi'nin İlk Kadın Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "Hepimiz için rol model" dediği değerli isimleri Bornova'da ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını söyledi. Atila, "Bizler için birgün değil, hergün kadınlar günü. Kadınlar isterse Dünyayı kurtarır." diye konuştu.



Bornova Belediyesi, mesleklerinde ilk olan ve ilkleri başaran beş ünlü kadını 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak, Bornovalı kadınlarla buluşturdu. Bornova Belediyesi'nin ödüllü projelerinden olan "Kadın ve Yaşam" adlı sunum, Türkiye'nin İlk Kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın, Türkiye'nin İlk Kadın Diş Hekimi Ayşe Mayda, Türkiye'nin İlk Kadın modacısı Zuhal Yorgancıoğlu, İzmir Barosu'nun İlk Kadın Başkanı Avukat Sema Pekdaş ve Ege Üniversitesi'nin İlk Kadın Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz'ın katılımlarıyla gerçekleşti.

Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki organizasyon yoğun ilgi gördü. 2014 yılında Bornovalı çocukların yaşadıkları kenti tanımaları amacıyla hayata geçirilen ve Raci Bademli ile Altın Şehirler Özel Ödülü alan projeyi Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nden Aysun Çakar anlattı. 4 bin öğrenciye ulaştıkları projeyi kadınlara uyarlayarak yeni bir sunum oluşturduklarını belirten Çakar, mahalle ve köylerde yaptıkları toplantılarla farkındalık yarattıklarını söyledi. Ardından sunuma geçen Aysun Çakar, Bornovayı, Bornova Belediyesi'nin kadınlara yönelik çalışmalarını ve Türkiye'de ilkleri başaran İzmirli kadınların başarı hikayelerini anlattı.



101 yaşındaki Mayda anılarını anlattı



Sunumun ardından mesleklerinde Türkiye ve İzmir'de ilk olan ve ilkleri başaran birbirinden değerli isimler kürsüdeydi. Türkiye'nin ilk kadın diş hekimi olan 101 yaşındaki Ayşe Mayda, anılarını paşlaytı. İzmir'de ilk pantolon giyen, ilk kez araba kullanan ve ilk araba kullanan kadın olduğunu olduğunu anlatan Mayda, "Ben başta hayvanseverler dernei olmak üzere pek çok dernek kurdum. O yüzden beni iki işi var: 'Diş hekimliği ve dernek kurmak' diye anlatırlar" dedi.



Yorgancıoğlu: Ben Atatürk Kadınıyım



"Madam Z" lakaplı Zuhal Yorgancıoğlu, "Gününüz hayırlı olsun" diyerek başladığı konuşmasında, kendilerine biraraya getiren Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'ya tüm çalışanlara teşekkür etti. Türk Kadınlarının Atatürk'e şükran borçlu olduğunu söyleyen Yorgancoğlu, "Benim en büyük şansım Atatürk Kadını olmamdır. Memleketimizi Atatürk'ün gösterdiği hedefe kadınlar ve erkekler olarak birlikte taşıyabiliriz. Kadın-erkek eşitsizliğini ortadan kaldırmanın en önemli yolu eğitimdir" dedi. 91 yaşındaki ünlü modacı okuduğu şiirle de ayakta alkışlandı.



Saygın: Fırsat veriliğinde herşeyi yaparız



25 yaşında Buca Belediye Başkanı olan Türkiye'nin İlk Kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın, ülkemizde kadının eğer erkek isterse bir yerlere gelebildiğini anlattı. "Doktor ya da profesör oluyoruz ama müşteşar olamıyoruz" diyen Işılay Saygın, kadının fırsat verildiğinde herşeyi başarabileceğini söyledi. Kendi bakanlığı döneminden örnekler veren Saygın, kadın bakan sayısının bir değil, çok daha fazla olması gerektiğini de vurguladı.



Pekdaş: Kaybetsenizde mücedeleden vazgeçmeyin



2010-2012 yılları arasında İzmir Barosu'nun İlk Kadın Başkanı olan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, erkeklerin kadın sorunlarını siyaset malzemesi yapmasından yakındı. "Aydınlık ve hayırlı bir geleceği kadınlar ve erkekler ancak birlikte kurabilir" diyen Pekdaş, tüm kadınlardan kaybetseler dahi mücadelelelerinden vazgeçmemelerini istedi. Pektaş, "İki kez baro, bir kez de belediye başkanlığı seçimi kaybettim ama sonunda ikisini de başardım ifadelerini kullandı.



Prof. Yılmaz: Önce kendiniz isteyin



Ege Üniversitesi'nin İlk Kadın Rektörü Prof. Dr. Candeğer Yılmaz ise Türkiye'deki kadın sorunu erkeğin bu sorunu içselleştirmesi ile çözülebilir. Ben geldiği noktayı, bu içselleştirmeyi yaparak Bana her zaman destek olan Babama, Abime ve Eşime borçluyum. Kadınların bir şeyleri başarmayı önve kendilerinin istemesi gerekiyor. Büyük Önderimiz Atatürk bu olanağı bize sundu. Bize verilen bu şansı en iyi şekilde değerlendirelim" dedi.



Atila: Kadın isterse dünyayı kurtarır



Bornova Belediye Olgun Atila, "Bizleri onurlandıran hepimiz içir rol model tüm konuklarımıza ve bu salonu dolduran Bornovalı kadınlara çok teşekkür ediyorum. Bizler için birgün değil, hergün kadınlar günü. Kadınlar isterse Dünyayı kurtarır." diye konuştu.