'İlle de Mozart olsun' demişlerdi, bu kez 'İlle de Yaşam Olsun' diyecekler

Konak Belediyesi'nin 'İlle de Yaşam Olsun' adıyla düzenleyeceği konserde perküsyon Sanatçısı Hamdi Akatay yönetimindeki Tepecik Filarmoni Orkestrası, elektro bağlama ustası İsmail Tunçbilek ve kanun sanatçısı Aytaç Doğan'la birlikte sahne alacak. 7 Şubat Salı günü Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenecek konser saat 20.30'da başlayacak

30 yılı aşkın süredir Türkiye ve dünyada bir çok önemli isimle aynı sahneyi paylaşan perküsyon üstadı Hamdi Akatay'ın müzik deneyimini genç müzisyenlerin heyecanı ve dinamizmiyle buluşturduğu Tepecik Filarmoni Orkestrası, Konak Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen 'İlle de Mozart olsun' projesiyle büyük ses getirmişti. 'Biz Mozart da Çalarız Haydar Tatlıyay da' diyen müziğe gönül vermiş Tepecikli gençlerden kurulan orkestra ilk konserlerini 2014 yılında Konak'ta vermişti. Aradan geçen iki yıllık sürede önemli başarılar elde eden Akatay yönetimindeki Tepecik Filarmoni Orkestrası hem yurtiçi hem de yurtdışında pek çok konsere imza attı. Farklı müzik tarzıyla beğeni toplayan Tepecik Filarmoni Orkestrası, 7 Şubat Salı günü Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde saat 20.30'da başlayacak konserde sahneyi elektro bağlama ustası İsmail Tunçbilek ve kanun sanatçısı Aytaç Doğan'la birlikte paylaşacak.



Bunlar zenginliklerimiz



Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, konsere İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiğini, davetiyelerin kısa sürede tükendiğini söyledi. Yaşanan terör olaylarını dikkate alarak konserin adına 'İlle de yaşam olsun' dediklerini dile getiren Başkan Pekdaş, Hamdi Akatay yönetimindeki Tepecik Filarmoni Orkestrası'nın Konak'tan çıkmış önemli bir değer olduğunu vurguladı. Konak'ın geçmişten gelen kültürel zenginliğinin müzikte de kendini gösterdiğini belirten Başkan Pekdaş, "Konak farklı kültürlere kucak açmış bir kent. O kadar zengin bir kültürümüz var ki... Bu renklerin hepsi bizim zenginliğimiz. Tepecik Filarmoni Orkestrası da bu zenginliğin bir parçası. Başarılarıyla bizi gururlandırıyorlar. 7 Şubat akşamı da bizlere muhteşem bir müzik ziyafeti sunacaklar. Hem batı müziğini hem de geleneksel müziğimizi keyifle dinleyeceğiz" dedi.

